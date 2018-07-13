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суббота, 14 июля 2018 23:30

Даже пчелы поверили: торты украсили цветами, которые не отличить от живых
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Торт с кремовыми цветами от Су
Фото: instagram.com/soocake_ully
Торт с кремовыми цветами от Су
Торт с кремовыми цветами от Су
Торт с кремовыми цветами от Су
Торт с кремовыми цветами от Су

Кондитер из Южной Кореи создает настоящие сладкие шедевры, внешний вид которых просто поражает. Пишет mymodernmet.com.

Мастерица по имени Су с южнокорейского города Сеул занимается выпечкой уникальных тортов и пирожных. Изюминкой ее десертов является роскошное оформление, а именно различные цветочные композиции из масляного крема.

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Продумывая эскиз декора для своих десертов, особого внимания Су придает цветовой гамме: девушка тщательно подбирает тона как для самих цветов, так и для покрытия поверхности торта, чтобы в результате картинка выглядела максимально гармонично.

Су является владелицей собственной кондитерской — Atelier Soo. Ее произведения съедобного искусства обычно заказывают по поводу особых событий, чаще всего это свадьбы и дни рождения.

Ранее показали кулинарные десерты, которые не отличить от овощей. Создал их британский шеф-повар Бен Черчилль. Среди шедевров кулинара есть также десерты в виде тоста, яблок, гнилых апельсинов и даже съедобной пепельницы.

mymodernmet.com
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