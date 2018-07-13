Даже пчелы поверили: торты украсили цветами, которые не отличить от живых

Фото: instagram.com/soocake_ully

Кондитер из Южной Кореи создает настоящие сладкие шедевры, внешний вид которых просто поражает. Пишет mymodernmet.com.

Мастерица по имени Су с южнокорейского города Сеул занимается выпечкой уникальных тортов и пирожных. Изюминкой ее десертов является роскошное оформление, а именно различные цветочные композиции из масляного крема.

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Продумывая эскиз декора для своих десертов, особого внимания Су придает цветовой гамме: девушка тщательно подбирает тона как для самих цветов, так и для покрытия поверхности торта, чтобы в результате картинка выглядела максимально гармонично.

Су является владелицей собственной кондитерской — Atelier Soo. Ее произведения съедобного искусства обычно заказывают по поводу особых событий, чаще всего это свадьбы и дни рождения.

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