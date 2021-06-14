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вторник, 15 июня 2021 02:28

Дали три совета, как растопить засахаренный мед

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Любой мед со временем кристаллизуется. Это создает определенные трудности тем, кто заменяет им сахар и добавляет в состав выпечки. Несмотря на это свои полезные свойства не теряет. Поэтому с вопросом, как его растопить сталкивается большинство из нас. Самый безопасный и простой способ - сделать это естественным путем. Нужно обернуть мед темной тканью и положить в теплое, солнечное место, например, на балкон. При этом банку необходимо раз в несколько часов поворачивать. В течение дня мед должен оттаять.

Автор: Polina Kovaleva: Pexels
  После того как мед растаял, его следует хранить в прохладном месте.
После того как мед растаял, его следует хранить в прохладном месте.

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Если времени мало, можно растопить на водяной бане. Для этого следует взять две кастрюли - большую и маленькую. В первую налить воду и поставьте на огонь. Меньшую расположить так, чтобы ее дно и стенки погрузились в воду, но при этом не касались дна большой кастрюли. Для этого ее цепляют ручками за стенки большой и выкладывают в нее банку с медом, периодически помешивая ее содержимое. Важно контролировать температуру. Она не должна превышать 40 градусов, потому что начиная с 50 градусов мед теряет свои полезные свойства и аромат.

Получить желаемую консистенцию меда проще, если положить его в микроволновую печь. Для этого следует выставить прибор на 300-400 Вт. Через каждые 20 секунд помешивать мед, пока не станет жидким. После того как мед растаял, его следует хранить в прохладном месте.

Мед является не просто вкусным и сладким продуктом, но и полезным для красоты и здоровья. Если целый месяц есть ложку меда на голодный желудок, то можно в несколько раз снизить уровень холестерина и повысить уровень антиоксидантов.

lifestyle.segodnya.ua
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