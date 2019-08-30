Чувства юмора хватило: показали креативные торты с забавным дизайном

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Торт является неотъемлемым элементом любого праздника. Если подойти к выбору этого десерта творчески, он непременно станет главным украшением праздничного стола. Если же проявить еще и чувство юмора, то такой торт и на самом празднике настроение поднимет и навсегда оставит приятные воспоминания.

Подборку оригинальных произведений кондитерского искусства, при воспроизведении в памяти которых невозможно сдержать улыбки, представил brightside.

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Шеф-повар Бен Черчилль удивляет гурманов отвратительными десертами. Шоколадные окурки, меренга в виде пепла, десерты, имитирующие гнилые яблоки, — лишь некоторые из его творений. Кондитер обманывает чувства, но приводит в восторг желудок.