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пятница, 30 августа 2019 12:06

Чувства юмора хватило: показали креативные торты с забавным дизайном
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Такой торт навсегда останется в памяти и станет главной ассоциацией, которая будет возникать при воспоминании о прошедшем празднике.
Фото: brightside.me
Такой торт навсегда останется в памяти и станет главной ассоциацией, которая будет возникать при воспоминании о прошедшем празднике.
Такой торт навсегда останется в памяти и станет главной ассоциацией, которая будет возникать при воспоминании о прошедшем празднике.
Такой торт навсегда останется в памяти и станет главной ассоциацией, которая будет возникать при воспоминании о прошедшем празднике.
Такой торт навсегда останется в памяти и станет главной ассоциацией, которая будет возникать при воспоминании о прошедшем празднике.

Торт является неотъемлемым элементом любого праздника. Если подойти к выбору этого десерта творчески, он непременно станет главным украшением праздничного стола. Если же проявить еще и чувство юмора, то такой торт и на самом празднике настроение поднимет и навсегда оставит приятные воспоминания.

Подборку оригинальных произведений кондитерского искусства, при воспроизведении в памяти которых невозможно сдержать улыбки, представил brightside.

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Шеф-повар Бен Черчилль удивляет гурманов отвратительными десертами. Шоколадные окурки, меренга в виде пепла, десерты, имитирующие гнилые яблоки, — лишь некоторые из его творений. Кондитер обманывает чувства, но приводит в восторг желудок.

brightside.me
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