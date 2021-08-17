Чешская кухня понравится пивоманам: блюда поражают сочетанием

Искусство кулинаров из Чехии известно всем европейцам. Они привыкли экспериментировать со вкусами, создавать что-то новое. Прага считается гастрономической столицей Европы. Еще в средневековые времена здесь возвышалась особая культура застолья, которая сохранилась и до наших дней.
Чешская национальная кухня во многом похожа на украинскую и белорусскую, где в большом почете блюда из картофеля.
Также много закусок к пиву. Там его есть около 500 видов. Культ пива - это неотъемлемая часть чешской традиции. Ритуалом является не только производство пива, но и способ его подачи и питья. К нему подают утопенцы - сардельки так назвали, потому что их будто топят в маринаде.
Чешские повара славятся подачей супов, ведь подают они не только в обычных тарелках, а и в хлебных горшочках, так называемых сухарях.
Брамборачка
Ингредиенты:
картофель - 600 г
белые грибы - 400 г
лук - 250 г
масло сливочное - 50 г
мука - 2 ст. л.
чеснок - 2 зубца
сливки 20% - 200 мл
майоран - 1 ч. л.
тмин - 1/2 ч. л.
куриный бульон или вода - 1,3 л
Приготовление:
Лук нарезать кубиками. В котелке растопить сливочное масло, добавить лук и жарить 8-10 мин. до прозрачного состояния. Добавить сушеный майоран и тмин, который предварительно следует перетереть в ступке. Все жарить еще 2 мин.
К луку добавить муку и, постоянно помешивая, жарить 3 мин. до золотистого цвета. Залить лук горячим бульоном или водой, тщательно перемешать и довести до кипения. Добавить картофель, нарезанный небольшими кубиками, и варить 5 мин.
Положить грибы, посолить, поперчить по вкусу, варить 20 мин. Выдавить чеснок и добавить сливки. При необходимости суп досолить, довести до кипения, отставить с огня и дать настояться.
Утопенци
Ингредиенты:
Сардельки - 800 г
Огурцы маринованные - 3 шт.
Перец красный острый - 1 шт.
Чеснок - 1 головка
Лук - 3 шт.
Банка 720 г - 2 шт.
Для маринада:
Уксус белый винный - 150 г
Вода - 500 г
Масло - 2 ст. л.
Соль - 2 ст. л.
Сахар - 0,5-1 ст. л.
Лавровый лист - 2 шт.
Гвоздика - 1 шт.
Перец душистый - 2-3 шт.
Перец горошком - 15 шт.
Приготовление:
Чеснок нарезать пластинками, острый перец и маринованные огурцы - кругами.
Сардельки надрезать с одной стороны и помазать внутри горчицей или хреном. Вложить в каждый надрез кружочек огурца, острого перца и чеснока. Нарезать кольцами лук, выложить на дно банки.
Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить винный уксус, перец горошком и душистый, гвоздику, лавр, соль и сахар. Когда маринад закипит, влить 2 ст.л. растительного масла, растворить полностью соль и сахар, выключить плиту, немного остудить.
Выложить сардельки в банку, перекладывая их слоями лука, выложить оставшиеся огурцы, острый перец и чеснок.
Залить теплым маринадом, закрыть крышкой. Оставить до остывания и поставить в холодильник мариноваться. Через 10 дней подавать с картофелем, вареными яйцами и пивом.
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Судак по-чешски
Ингредиенты:
2 судака
5 картофелин
1 цуккини
1/4 головки цветной капусты
2 морковки
сок 1/2 лимона
1 ч. л. гранулированного чеснока
Для соуса:
200 мл натурального йогурта
2 ветви петрушки
2 ветви укропа
1 зубец чеснока
1 ст. л. лимонного сока
Приготовление:
В рыбе сделать по три поперечные разрезы с каждой стороны. Посолить по вкусу, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. Оставить так на 15 мин.
Картофель в кастрюле залить доверху водой. Довести до кипения, варить 2 мин. и процедить. Картофель и овощи выложить в противень и полить маслом. Посолить по вкусу и посыпать гранулированным чесноком. Между овощей выложить судака и печь 20 мин.
Тем временем приготовить соус на основе йогурта. Все ингредиенты для соуса поместить в чашу блендера и взбить до однородности. Рыбу полить йогуртом и подать на стол без кожуры.
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