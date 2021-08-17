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пятница, 20 августа 2021 12:30

Чешская кухня понравится пивоманам: блюда поражают сочетанием

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Искусство кулинаров из Чехии известно всем европейцам. Они привыкли экспериментировать со вкусами, создавать что-то новое. Прага считается гастрономической столицей Европы. Еще в средневековые времена здесь возвышалась особая культура застолья, которая сохранилась и до наших дней.

Чешская национальная кухня во многом похожа на украинскую и белорусскую, где в большом почете блюда из картофеля.

Также много закусок к пиву. Там его есть около 500 видов. Культ пива - это неотъемлемая часть чешской традиции. Ритуалом является не только производство пива, но и способ его подачи и питья. К нему подают утопенцы - сардельки так назвали, потому что их будто топят в маринаде.

Чешские повара славятся подачей супов, ведь подают они не только в обычных тарелках, а и в хлебных горшочках, так называемых сухарях.

Брамборачка

Автор: foodandmood.com.ua
  Брамборачка
Брамборачка

Ингредиенты:

картофель - 600 г

белые грибы - 400 г

лук - 250 г

масло сливочное - 50 г

мука - 2 ст. л.

чеснок - 2 зубца

сливки 20% - 200 мл

майоран - 1 ч. л.

тмин - 1/2 ч. л.

куриный бульон или вода - 1,3 л

Приготовление:

Лук нарезать кубиками. В котелке растопить сливочное масло, добавить лук и жарить 8-10 мин. до прозрачного состояния. Добавить сушеный майоран и тмин, который предварительно следует перетереть в ступке. Все жарить еще 2 мин.

К луку добавить муку и, постоянно помешивая, жарить 3 мин. до золотистого цвета. Залить лук горячим бульоном или водой, тщательно перемешать и довести до кипения. Добавить картофель, нарезанный небольшими кубиками, и варить 5 мин.

Положить грибы, посолить, поперчить по вкусу, варить 20 мин. Выдавить чеснок и добавить сливки. При необходимости суп досолить, довести до кипения, отставить с огня и дать настояться.

Утопенци

Автор: iamcook.ru
  Утопенци
Утопенци

Ингредиенты:

Сардельки - 800 г

Огурцы маринованные - 3 шт.

Перец красный острый - 1 шт.

Чеснок - 1 головка

Лук - 3 шт.

Банка 720 г - 2 шт.

Для маринада:

Уксус белый винный - 150 г

Вода - 500 г

Масло - 2 ст. л.

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 0,5-1 ст. л.

Лавровый лист - 2 шт.

Гвоздика - 1 шт.

Перец душистый - 2-3 шт.

Перец горошком - 15 шт.

Приготовление:

Чеснок нарезать пластинками, острый перец и маринованные огурцы - кругами.

Сардельки надрезать с одной стороны и помазать внутри горчицей или хреном. Вложить в каждый надрез кружочек огурца, острого перца и чеснока. Нарезать кольцами лук, выложить на дно банки.

Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить винный уксус, перец горошком и душистый, гвоздику, лавр, соль и сахар. Когда маринад закипит, влить 2 ст.л. растительного масла, растворить полностью соль и сахар, выключить плиту, немного остудить.

Выложить сардельки в банку, перекладывая их слоями лука, выложить оставшиеся огурцы, острый перец и чеснок.

Залить теплым маринадом, закрыть крышкой. Оставить до остывания и поставить в холодильник мариноваться. Через 10 дней подавать с картофелем, вареными яйцами и пивом.

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Судак по-чешски

Автор: eurowork.com.ua
  Судак по-чешски
Судак по-чешски

Ингредиенты:

2 судака

5 картофелин

1 цуккини

1/4 головки цветной капусты

2 морковки

сок 1/2 лимона

1 ч. л. гранулированного чеснока

Для соуса:

200 мл натурального йогурта

2 ветви петрушки

2 ветви укропа

1 зубец чеснока

1 ст. л. лимонного сока

Приготовление:

В рыбе сделать по три поперечные разрезы с каждой стороны. Посолить по вкусу, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. Оставить так на 15 мин.

Картофель в кастрюле залить доверху водой. Довести до кипения, варить 2 мин. и процедить. Картофель и овощи выложить в противень и полить маслом. Посолить по вкусу и посыпать гранулированным чесноком. Между овощей выложить судака и печь 20 мин.

Тем временем приготовить соус на основе йогурта. Все ингредиенты для соуса поместить в чашу блендера и взбить до однородности. Рыбу полить йогуртом и подать на стол без кожуры.

CulinaryPlating - сообщество, в котором профессиональные повара и любители публикуют блюда невероятной красоты. Эти кулинары способны превратить банальную еду в настоящее произведение искусства. Их блюда выглядят роскошно и сдержанно одновременно.

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