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Быстрый завтрак по-японски: как приготовить утреннюю пиццу

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На завтрак можно приготовить японскую пиццу с курицей или ветчиной. Это блюдо называется окономияки или проще - капустные оладьи. Они готовятся быстро, поэтому подойдут и для легкого обеда или ужина. В Японии окономияки настолько популярны, что существуют специальные соусы к ним.

Главный ингредиент - молодая или пекинская капуста и бекон. Кроме них, добавляют креветки, тофу или картофель. Четких ограничений и правил нету.

Автор: blog.aviakassa.com
 

Ингредиенты:

300 г капусты

3 яйца

2 зеленых лука

70 г муки

10 г кукурузного крахмала

по 1 ст. л. соевого соуса и кунжутного масла

тертый имбирь - по желанию

Приготовление:

Капусту тонко нашинковать, лук нарезать. Яйца смешать вместе с соевым соусом и кунжутным маслом.

Муку смешать с крахмалом, соединить все ингредиенты и смешать, чтобы не было комочков.

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Жарить с двух сторон до румяной корочки.

Подавать окономияки с яйцами, курицей, беконом или ветчиной.

Также на завтрак можно сделать яичницу. От полезного и вкусного завтрака зависит не только самочувствие, но и настроение. Если овсянка не по душе, а обычный омлет надоел - стоит приготовить аппетитную запеканку. Кроме яиц в нее можно добавить мясо, грибы или овощи. Все зависит от вкусовых предпочтений.

lifestyle.segodnya.ua
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