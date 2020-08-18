Блюда на Спаса: 3 оригинальные рецепты праздничной выпечки

Ежегодно Яблочный Спас отмечают 19 августа. На него принято печь пироги с яблоками и заготавливать эти фукты на зиму.
Чтобы не делать одни и те же рецепты, можно попробовать новые. Например, французский пирог Тарт Татен или самбук - воздушный желейный десерт из белков.
Тарт Татен
Ингредиенты:
200 г муки
150 г сливочного масла
5 ст. л. молока
180 г сахара
1 кг яблок
Приготовление:
Порезать кубиками 100 г сливочного масла и смешать с мукой. Добавить молоко и замесить тесто. Заверните в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 мин.
Почистить яблоки, разрезать на четвертинки и удалить сердцевину. Разогреть сковороду со сливочным маслом и сахаром. Нагреть на сильном огне, чтобы получилась карамель. Добавить яблоки и тушить 15 мин.
Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности. Пласт должен быть чуть больше диаметра формы для выпечки, чтобы сформировать из него бортики.
Выложить в форму яблоки, накрыть их тестом и подогнуть края теста вниз.
Поставить пирог в разогретую до 200 ° С духовку на 35 мин., Чтобы подрумянился. Готовый десерт перевернуть на тарелку и подавать со взбитыми сливками.
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Самбук
Ингредиенты:
яблоки - 3 шт.
сахар - 100 г
желатин - 8 г
яйцо (белки) - 2 шт
вода для желатина - 5 ст. л.
Приготовление:
Желатин замочить в холодной воде до набухания. Яблоки разрезать на половинки, положить на противень и налить немного воды. Накрыть фольгой и запекать в духовке до смягчения яблок. Их достать из духовки и протереть через сито.
В яблочное пюре добавить сахар и взбить миксером, пока масса не посветлеет. Добавить во взбитые яблоки яичные белки и дальше взбивать до полного побеления пышной воздушной массы.
Набухший желатин нагреть без закипания, процедить и влить в яблочное пюре.
На дно формы налить яблочное пюре, затем - яблочно-яичную смесь. Прикрыть пленкой и поставить в холодильник на 3 часа. Готовый самбук должно быть плотным. Перед подачей на стол, форму на секунду опустить в теплую воду, чтобы не попала на поверхность самбука.
Перевернуть на тарелку и украсить сахарной пудрой или тертым шоколадом.
Штрудель
Ингредиенты:
1 кг кислых яблок
100 г молотых ванильных сухарей
250 г сахара
100 г сливочного масла
изюм
лимонный сок
корица
Для теста:
1 ст. л. подсолнечного масла
1 яйцо
300 г муки
100 мл теплой воды
Приготовление:
Муку просеять. Добавить яйцо, масло. Развести 100 мл теплой воды с добавлением капли уксуса. Перемешать все до получения крутого теста.
Замешивать руками без миксера, пока тесто не перестанет липнуть. Сформировать шар, смазать маслом, завернуть в фольгу и оставить под полотенцем на 30 мин.
Яблоки нарезать на тонкие дольки. Перемешать с сахаром и корицей в дуршлаге, установленном над миской. Смешать с изюмом и 1 ст. л. алкоголя. Сухари обжарить в масле до золотистого цвета.
Тесто раскатать скалкой, сбрызнуть соком лимона и посыпать сухарями. Распределить яблочную массу на 2/3 поверхности теста. Свернуть штрудель, положить на противень. Печь в разогретой духовке до 200 ° С на 30 мин.
Готовый штрудель посыпать просеянной сахарной пудрой.
Для вкусных кексов недостаточно будет правильно приготовленной основания. Нужно позаботиться о нежный крем и ягоды для их украшения. Это станет идеальным решением для летнего десерта.
Лучше украшение ложится на масляный крем со сгущенным молоком.
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