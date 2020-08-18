Блюда на Спаса: 3 оригинальные рецепты праздничной выпечки

Ежегодно Яблочный Спас отмечают 19 августа. На него принято печь пироги с яблоками и заготавливать эти фукты на зиму.

Чтобы не делать одни и те же рецепты, можно попробовать новые. Например, французский пирог Тарт Татен или самбук - воздушный желейный десерт из белков.

Тарт Татен

Автор: sovkusom.ru

Ингредиенты:

200 г муки

150 г сливочного масла

5 ст. л. молока

180 г сахара

1 кг яблок

Приготовление:

Порезать кубиками 100 г сливочного масла и смешать с мукой. Добавить молоко и замесить тесто. Заверните в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 мин.

Почистить яблоки, разрезать на четвертинки и удалить сердцевину. Разогреть сковороду со сливочным маслом и сахаром. Нагреть на сильном огне, чтобы получилась карамель. Добавить яблоки и тушить 15 мин.

Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности. Пласт должен быть чуть больше диаметра формы для выпечки, чтобы сформировать из него бортики.

Выложить в форму яблоки, накрыть их тестом и подогнуть края теста вниз.

Поставить пирог в разогретую до 200 ° С духовку на 35 мин., Чтобы подрумянился. Готовый десерт перевернуть на тарелку и подавать со взбитыми сливками.

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Самбук

Автор: mycooktes.ru

Ингредиенты:

яблоки - 3 шт.

сахар - 100 г

желатин - 8 г

яйцо (белки) - 2 шт

вода для желатина - 5 ст. л.

Приготовление:

Желатин замочить в холодной воде до набухания. Яблоки разрезать на половинки, положить на противень и налить немного воды. Накрыть фольгой и запекать в духовке до смягчения яблок. Их достать из духовки и протереть через сито.

В яблочное пюре добавить сахар и взбить миксером, пока масса не посветлеет. Добавить во взбитые яблоки яичные белки и дальше взбивать до полного побеления пышной воздушной массы.

Набухший желатин нагреть без закипания, процедить и влить в яблочное пюре.

На дно формы налить яблочное пюре, затем - яблочно-яичную смесь. Прикрыть пленкой и поставить в холодильник на 3 часа. Готовый самбук должно быть плотным. Перед подачей на стол, форму на секунду опустить в теплую воду, чтобы не попала на поверхность самбука.

Перевернуть на тарелку и украсить сахарной пудрой или тертым шоколадом.

Штрудель

Автор: patee.ru

Ингредиенты:

1 кг кислых яблок

100 г молотых ванильных сухарей

250 г сахара

100 г сливочного масла

изюм

лимонный сок

корица

Для теста:

1 ст. л. подсолнечного масла

1 яйцо

300 г муки

100 мл теплой воды

Приготовление:

Муку просеять. Добавить яйцо, масло. Развести 100 мл теплой воды с добавлением капли уксуса. Перемешать все до получения крутого теста.

Замешивать руками без миксера, пока тесто не перестанет липнуть. Сформировать шар, смазать маслом, завернуть в фольгу и оставить под полотенцем на 30 мин.

Яблоки нарезать на тонкие дольки. Перемешать с сахаром и корицей в дуршлаге, установленном над миской. Смешать с изюмом и 1 ст. л. алкоголя. Сухари обжарить в масле до золотистого цвета.

Тесто раскатать скалкой, сбрызнуть соком лимона и посыпать сухарями. Распределить яблочную массу на 2/3 поверхности теста. Свернуть штрудель, положить на противень. Печь в разогретой духовке до 200 ° С на 30 мин.

Готовый штрудель посыпать просеянной сахарной пудрой.

Для вкусных кексов недостаточно будет правильно приготовленной основания. Нужно позаботиться о нежный крем и ягоды для их украшения. Это станет идеальным решением для летнего десерта. Лучше украшение ложится на масляный крем со сгущенным молоком.