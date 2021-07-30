Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники

Ленивые вареники - популярный завтрак среди украинцев. Блюдо полюбилось из-за приятного вкуса. Отлично сочетается со сладкими и солеными ингредиентами: шкварками, растопленным шоколадом, ягодами или сгущенным молоком.
Секретами приготовления в Instagram поделился Владимир Ярославский, шеф-повар.
Ингредиенты:
творог - 400 г,
мука - 85 г,
яйцо - 1 шт.,
сахар - 40 г,
Для соуса:
белый шоколад - 80 г,
сливки 20% - 100 г,
ягоды - 120 -150 г,
орехи - 30 г.
Приготовление:
Лишить сыр лишней влаги, выжав лишнюю жидкость руками. Соединить творог, сахар, яйцо и муку. Замесить тесто. Разделить на куски и сформировать шарики или овальные изделия. Варить в подсоленной воде. Засыпать в кипяток, когда поднимутся, проварить еще минуту и достать с воды. Для соуса в сковороду налить сливки, добавляю шоколад и довести до кипения. В полученную жидкость засыпать вареники и готовить минуту, чтобы загустел соус. Добавить ягоды, смешать и выложить на тарелку. Дополнительно украсить ягодами и измельченными орехами.
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