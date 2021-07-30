Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники

Готовое блюдо можно украсить любыми ягодами по вкусу. Фото: yaroslavskyi_vova / instagram

Ленивые вареники - популярный завтрак среди украинцев. Блюдо полюбилось из-за приятного вкуса. Отлично сочетается со сладкими и солеными ингредиентами: шкварками, растопленным шоколадом, ягодами или сгущенным молоком.

Секретами приготовления в Instagram поделился Владимир Ярославский, шеф-повар.

Ингредиенты:

творог - 400 г,

мука - 85 г,

яйцо - 1 шт.,

сахар - 40 г,

Для соуса:

белый шоколад - 80 г,

сливки 20% - 100 г,

ягоды - 120 -150 г,

орехи - 30 г.

Приготовление:

Лишить сыр лишней влаги, выжав лишнюю жидкость руками. Соединить творог, сахар, яйцо и муку. Замесить тесто. Разделить на куски и сформировать шарики или овальные изделия. Варить в подсоленной воде. Засыпать в кипяток, когда поднимутся, проварить еще минуту и ​​достать с воды. Для соуса в сковороду налить сливки, добавляю шоколад и довести до кипения. В полученную жидкость засыпать вареники и готовить минуту, чтобы загустел соус. Добавить ягоды, смешать и выложить на тарелку. Дополнительно украсить ягодами и измельченными орехами.

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