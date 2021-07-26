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вторник, 27 июля 2021 02:28

Абрикосовый джем: как приготовить сладкий десерт на зиму

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Абрикосовый сезон в разгаре, поэтому самое время позаботиться о сладких закрутках на зиму. Джем - универсальный десерт. Прекрасно сочетается с различными тостами, овсянкой или мороженым. Готовится просто и быстро.

Автор: botanichka.ru
  Абрикосовый джем - ароматный десерт с детства, который придется по вкусу каждому.
Абрикосовый джем - ароматный десерт с детства, который придется по вкусу каждому.

Абрикосовый джем с лимоном и корицей

Ингредиенты:

абрикос без кости - 1 кг,

сахар - 550 г,

корица - 1 шт.,

сок и цедра - 1 лимона.

Приготовление:

Абрикосы нарезать кусками и засыпать сахаром. Оставить на несколько часов. Добавить корицу и лимонную цедру, поставить на огонь. Когда закипит, влить сок лимона. Варить до загустения. Разлить горячий джем по стерилизованным банкам и закрыть крышкой.

Абрикосовый джем на сиропе

Ингредиенты:

абрикос без кости - 1 кг,

сахар - 1 кг,

вода - 1 л.

Приготовление:

Половину абрикосов нарезать кусочками, половину оставить целыми. В кастрюлю насыпать сахар, залить водой и варить на среднем огне до появления пузырьков.
Добавить абрикосы и периодически снимать пену, пока джем не загустеет и не потемнеет. Капля готового джема не должна растекаться на блюдце. Остудить, накрыв крышкой, обернутой полотенцем. Готовый джем переложить в холодные стерилизованные банки, плотно закрутить крышкой и поставить в прохладное место.

Абрикосовый джем с агар-агаром

Ингредиенты:

абрикос очищенный - 1 кг,

сахар - 500 г,

агар-агар - 10 г,

вода - 160 мл.

Приготовление:

Замочить агар-агар в воде и оставить на 30 минут. Абрикосы измельчить блендером в пюре. Отправить абрикосовую смесь на огонь и всыпать половину сахара. Агар-агар довести до кипения. Добавить оставшийся сахар и повторно вскипятить. Помешивая абрикосы, тонкой струйкой влить агарово-сахарную смесь. Прокипятить в течение пяти минут. Перелить джем в подготовленные банки.

lifestyle.segodnya.ua
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