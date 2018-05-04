3 вкусных вариантов мороженого, от которых невозможно отказаться

Мороженое в жару является наиболее востребованным десертом. Чтобы сделать его по-новому, стоит приготовить его по этим рецептам. Основа из йогурта дарит мороженому необычный вкус, а клубника фруктовую изюминку.
Шоколадное протеиновый мороженое
Ингредиенты:
молоко - 250 мл
протеин - 30 г
какао - 2 ч. л.
Приготовление:
Разлить молоко по формочкам для льда и поставить в морозилку на ночь. Утром переложить его в блендер и взбить с протеином, какао и 50 мл молока.
Для подслащивания добавить сахар по вкусу.
Полученную массу выложить в креманки и сразу подавать на стол. Сверху посыпать кокосовой стружкой или обжаренными измельченными орехами.
Ягодный сорбет
Ингредиенты:
замороженные ягоды - 1 стакан
банан - 0,5 шт
лимон - 0,5 шт
мед - 1 ч. л.
Приготовление:
Ягоды измельчить в блендере и добавить банан. Положить мед и сок лимона. Еще раз взбить.
Полученную массу перелить в специальные формы для мороженого на палочке. Если их нет, то можно использовать пластиковые стаканчики.
Поставить в морозилку на 2 часа. Перед подачей украсить сорбет веточками мяты.
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Тропическое йогуртовое мороженое
Ингредиенты:
йогурт натуральный - 210 г
сок апельсиновый - ⅔ стакана
бананы - 2 шт
цедра 1 лайма
сок лайма - 1 ст. л.
мед - 1 ст. л.
Приготовление:
Смешать в блендере до однородного состояния йогурт, мед, апельсиновый сок, резаные бананы, цедру целого лайма и сок лайма.
Перелить массу в формы или креманки и поставить в морозилку на 4:00.
Чтобы готовое мороженое легче отделялось от формочек, опустить их в горячую воду на несколько секунд.
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