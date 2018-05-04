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пятница, 04 мая 2018 18:19

3 вкусных вариантов мороженого, от которых невозможно отказаться

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Мороженое в жару является наиболее востребованным десертом. Чтобы сделать его по-новому, стоит приготовить его по этим рецептам. Основа из йогурта дарит мороженому необычный вкус, а клубника фруктовую изюминку.

Шоколадное протеиновый мороженое

Автор: edimdoma.ru
 

Ингредиенты:

молоко - 250 мл

протеин - 30 г

какао - 2 ч. л.

Приготовление:

Разлить молоко по формочкам для льда и поставить в морозилку на ночь. Утром переложить его в блендер и взбить с протеином, какао и 50 мл молока.

Для подслащивания добавить сахар по вкусу.

Полученную массу выложить в креманки и сразу подавать на стол. Сверху посыпать кокосовой стружкой или обжаренными измельченными орехами.

Ягодный сорбет

Автор: ivona.bigmir.net
 

Ингредиенты:

замороженные ягоды - 1 стакан

банан - 0,5 шт

лимон - 0,5 шт

мед - 1 ч. л.

Приготовление:

Ягоды измельчить в блендере и добавить банан. Положить мед и сок лимона. Еще раз взбить.

Полученную массу перелить в специальные формы для мороженого на палочке. Если их нет, то можно использовать пластиковые стаканчики.

Поставить в морозилку на 2 часа. Перед подачей украсить сорбет веточками мяты.

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Тропическое йогуртовое мороженое

Автор: bigpicture.ru
 

Ингредиенты:

йогурт натуральный - 210 г

сок апельсиновый - ⅔ стакана

бананы - 2 шт

цедра 1 лайма

сок лайма - 1 ст. л.

мед - 1 ст. л.

Приготовление:

Смешать в блендере до однородного состояния йогурт, мед, апельсиновый сок, резаные бананы, цедру целого лайма и сок лайма.

Перелить массу в формы или креманки и поставить в морозилку на 4:00.

Чтобы готовое мороженое легче отделялось от формочек, опустить их в горячую воду на несколько секунд.

bigpicture.ru
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Дата
04
мая

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