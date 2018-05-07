10 продуктов, которые стоит давать детям в жару

Арбуз - среди продуктов, которые стоит давать ребенку в жару. Фото: Фактосвит

Арбуз, йогурт, кокосовая вода, полосе - это продукты, которые подойдут для ребенка, чтобы утолить жажду. Родителям советуют не заставлять ребенка есть во жаркие дни. И постоянно поддерживать водный баланс.

1. Арбуз

Состоит из 92% воды и отлично подходят для охлаждения и помогает очищать организм от различных токсинов, пишет beta.in.ua.

Правильный арбуз - с желтым пятном, который кажется тяжелым для его размера. Тогда он будет зрелым и сладким.

2. Помидоры

Можно приготовить томатный сок или просто подавать сырые ломтики в виде салата или закуски. Помидор хорошо защищает кожу от солнца.

3. Огурцы

Огурцы помогают охлаждать тело и содержат волокно, которое задерживает запор. Если ребенок не хочет есть, просто оставьте на столе тарелку с огурцами и наблюдайте, как они исчезают.

4. Йогурт

Подходят для пищеварения, держит тело прохладным изнутри. Можно наполнить его сахаром или добавить фруктов.

5. Листья мяты

Можно использовать практически во всех блюдах - десертах, салатах, напитках. Листья мяты помогают уменьшить желудочные кислоты, что делает блюдо легкой.

6. Лук

В луке есть охлаждающие свойства, особенно в сыром виде. Чтобы ребенок ел - украшают листьями салата.

7. Кокосовое вода

Богатая калием, имеет множество питательных веществ. Лучше покупать свежие кокосы - они поддерживают водный баланс в организме.

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8. Щербет

Помогает укрепить пищеварительную систему, хорошо влияет на умственную активность и нервную систему.

9. Соки и полосе

10. Семена фенхеля

Пол ложки семян употребляют сразу после обеда. Помогает пищеварению, предотвращая кислотный поток, и стимулирует кишечные жидкости.

Особую угрозу для кишечника в жару имеет мороженое. Также опасна вся молочная продукция, может причинить вред организму.



