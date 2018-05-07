10 продуктов, которые стоит давать детям в жару

 
Ексклюзивы
1/5
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Просмотров: 441
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 405
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2259
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 9207
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1233
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1440
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 243
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2070
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7389
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
13
5
6
23
21
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Шампанское из березового сока и сало из кокоса – как удивляли на званом ужине
Шампанское из березового сока и сало из кокоса – как удивляли на званом ужине
Самые вкусные фотографии мира: объявили победителей конкурса Pink Lady Food Photography
Самые вкусные фотографии мира: объявили победителей конкурса Pink Lady Food Photography
Видео
Все видео
Три рецепта душистых Пасхальных куличей
Три рецепта душистых Пасхальных куличей
Шеф-повар азербайджанского ресторана: Салат "Гавурдаги" посыпают орешками
Шеф-повар азербайджанского ресторана: Салат "Гавурдаги" посыпают орешками
Шеф-повар азербайджанского ресторана: долму варят три часа
Шеф-повар азербайджанского ресторана: долму варят три часа
Откроют рестораны с бесплатной едой
Откроют рестораны с бесплатной едой
Как правильно хранить овощи, чтобы они долго были свежими
Как правильно хранить овощи, чтобы они долго были свежими
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 5256
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2070
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4635
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6156
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 828
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 135
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 05:25

10 продуктов, которые стоит давать детям в жару

  Комментировать
10 продуктов, которые стоит давать детям в жару
Арбуз - среди продуктов, которые стоит давать ребенку в жару. Фото: Фактосвит

Арбуз, йогурт, кокосовая вода, полосе - это продукты, которые подойдут для ребенка, чтобы утолить жажду. Родителям советуют не заставлять ребенка есть во жаркие дни. И постоянно поддерживать водный баланс.

1. Арбуз
Состоит из 92% воды и отлично подходят для охлаждения и помогает очищать организм от различных токсинов, пишет beta.in.ua.

Правильный арбуз - с желтым пятном, который кажется тяжелым для его размера. Тогда он будет зрелым и сладким.

2. Помидоры

Можно приготовить томатный сок или просто подавать сырые ломтики в виде салата или закуски. Помидор хорошо защищает кожу от солнца.

3. Огурцы

Огурцы помогают охлаждать тело и содержат волокно, которое задерживает запор. Если ребенок не хочет есть, просто оставьте на столе тарелку с огурцами и наблюдайте, как они исчезают.

4. Йогурт

Подходят для пищеварения, держит тело прохладным изнутри. Можно наполнить его сахаром или добавить фруктов.

5. Листья мяты

Можно использовать практически во всех блюдах - десертах, салатах, напитках. Листья мяты помогают уменьшить желудочные кислоты, что делает блюдо легкой.

6. Лук

В луке есть охлаждающие свойства, особенно в сыром виде. Чтобы ребенок ел - украшают листьями салата.

7. Кокосовое вода

Богатая калием, имеет множество питательных веществ. Лучше покупать свежие кокосы - они поддерживают водный баланс в организме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 3 вкусных вариантов мороженого, от которых невозможно отказаться

8. Щербет

Помогает укрепить пищеварительную систему, хорошо влияет на умственную активность и нервную систему.

9. Соки и полосе

10. Семена фенхеля

Пол ложки семян употребляют сразу после обеда. Помогает пищеварению, предотвращая кислотный поток, и стимулирует кишечные жидкости.

Особую угрозу для кишечника в жару имеет мороженое. Также опасна вся молочная продукция, может причинить вред организму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «10 продуктов, которые стоит давать детям в жару». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 43647
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 33059
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 32716
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 24341
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 24032
Кухня
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
13
 Просмотров: 405
Пиво на объедках: раскрыли секреты рецептуры
Пиво на объедках: раскрыли секреты рецептуры Просмотров: 369
Королевская свадьба: принц Гарри и Меган Маркл попросили на свадьбу приносить с собой еду
Королевская свадьба: принц Гарри и Меган Маркл попросили на свадьбу приносить с собой еду Просмотров: 1764
3 вкусных вариантов мороженого, от которых невозможно отказаться
3 вкусных вариантов мороженого, от которых невозможно отказаться Просмотров: 36
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
5
 Просмотров: 7389
Больше всего комментируют
67
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
10
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 2648
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua