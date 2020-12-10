Україна не хоче бачити і карати ворогів

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 666
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 540
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4059
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4527
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1404
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 450
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3150
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 972
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3222
Интервью
1/5
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 612
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 972
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3222
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1944
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 18
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
пятница, 11 декабря 2020 16:55
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Писатель

Україна не хоче бачити і карати ворогів

  Комментировать

Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала безвісти зниклого батька. Недавня війна була на відстані кількох років. І ми з хлопцями грали не у "козаків-розбійників", а у "наших" і "німців". Я відмовлявся бути "німцем", казав: "Все одно перейду на бік наших – то навіщо?" Зрада навіть у грі вважалася неприпустимою.

Я виріс у державі, де найстрашнішим злочином була зрада Батьківщини. За співробітництво з ворогом, шпигунство, розголошення державної чи військової таємниці належав розстріл. Контакти з чужинцями, втеча за кордон – зрада. За косий погляд, криве слово – за ґрати. Поняття "зрада Батьківщини" в тодішньому кримінальному законодавстві не мало чітких меж. Під зраду підпадало все, що не подобалося державі. Карали навіть за нелюбов. Цей політичний монстр панічно боявся своїх громадян. Він хотів жити, не рахуючись з ціною. Проте – не встояв. Його ніхто не зраджував. Просто, коли настав час, не стали захищати.

Кожна притомна держава має дбати про суверенітет і без вагань карати за злочини проти основ національної безпеки. Це запорука існування. Моя ж люба Україна поводиться з власною незалежністю, наче легковажний підліток. Тяжіє гіркий досвід недавньої імперії, дається взнаки брак державницького досвіду, але Україна відмовляється бачити і карати ворогів своєї державності. Без розбору і тями розкриває перед ними державні двері.

Погляньмо. У парламент зайшли партії, що працюють проти української державності. На уряд і багатогалузеву господарку ми ставимо людей, фактично не перевіряючи паспортів, або – без досвіду управління. Армією та Службою безпеки тривалий час керували генерали потенційного ворога. Лише з війною припинилася ця зрадницька практика.

Кримом і Донбасом протягом 10 років носили прапори майбутнього окупанта – нікому й древка не поламали. На шлях зради рік за роком стають жителі західних областей, які масово отримують паспорти сусідів, – заплющуємо очі. На Закарпатті вже у стінах державних органів почав лунати гімн чужої держави – затуляємо вуха. Відкупимося? Від Московії сьомий рік відкуповуємося. Землями і кров'ю.

Держава, де я жив колись, під статтю "зрада Батьківщини" кидала мільйони громадян – і згинула. Незалежна Україна уникає захищатися навіть від явних ворогів – і також може згинути.

Стаття 111 вітчизняного Кримінального кодексу нині не страшніша за городнє пугало. Лише здалеку може налякати. А чого боятися? Спійману на державній зраді дрібноту іменем держави відпускаємо на волю – як зробили з терористом-пасічником. На акул із політичної верхівки ніхто й сітей не закидає. І вони цим користуються: дрібнота, упевнившись у безкарності, знову їде мінувати чи й убивати українців, акули – відкрито братаються з новітнім Гітлером у його бункері.

Днями почув: Україна, навіть маючи достатньо сили, не встановить свого прапора на рейхстазі московитів. Чому? Та тому, що ворог знатиме про день і деталі штурму. Попередять державним каналом зв'язку. Як здали спецоперацію із затримання вагнерівців. Як повідомили про план штурму донецьких в'язниць, де утримують українських бранців, – про це на початку листопада розповів підполковник Михайло Ніколов.

Воно й справді: зі зрадниками перемоги не здобути. Та й незалежної держави не зберегти.

Автор: Сергій ЧИРКОВ, публіцист
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Україна не хоче бачити і карати ворогів». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Митингующие отбили атаку силовиков

Дебютный альбом рэпера возглавил чарт США

Астма нарушает работу мозга

Создали национальную валюту

Россияне проиграли войну

На жалюзи зарабатывали куртизанки: интересные факты

Разбился владелец строительной организации

Самое читаемое
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 30097
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 11700
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 7596
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 5976
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 1 Просмотров: 5454
Сергей Чирков
Чому не вижив Віталій Вільховий? 2 Просмотров: 738
Небезпека – поруч. За квартирною стіною Просмотров: 603
Залишати підмостки доведеться через "пекло" Просмотров: 423
Не закам'яніти на історичній дорозі Просмотров: 243
Вашингтон має постати з любові Просмотров: 405
Больше всего комментируют
9
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
2
Суд не смог избрать меру пресечения Януковичу
Голосов: 625
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть