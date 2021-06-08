Влияют ли родительские детские травмы на детей

Больше всего в такой ситуации влияет стресс, который перенесла в детстве мама, а не отец. Фото: pixabay

Травмы детства существенно влияют на дальнейшую жизнь человека.

Дети, чьи родители пережили стресс в детстве, в два раза чаще страдают от недостатка внимания и являются гиперактивными, пишет "Наша мама".

Риск проблем с психическим здоровьем у таких детей вырастает в четыре раза. Больше всего в такой ситуации влияет стресс, который перенесла в детстве мама, а не отец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продукты, с которыми детский мозг стремительно развивается

У ребят, например, в детстве такие нарушения развития нервной системы, как аутизм, дефицит внимания или чрезмерная активность, бывают чаще, чем у девочек. Американские специалисты считают, что девушки лучше защищены от перинатального стресса, поэтому у них реже возникают такие расстройства.

Первые признаки депрессии у ребенка важно заметить на первых стадиях. Таким образом есть шансы предотвратить развитие депрессивного состояния. Первым тревожным сигналом является изменение настроения. Ребенок может часто быть расстроенним и отчаявшимся, раздраженним и капризним. Также он будет чувствовать стыд или вину за что-то несущественное.