Ученые выяснили, как гаджеты влияют на словарный запас ребенка

На развитие словарного запаса детей может влиять и то, используют родители гаджеты во время общения с ними. Фото: pixabay

Детский словарный запас развивается медленнее, если долго пользоваться гаджетами.

Обычно ребенок в 1,5 года знает 5-20 слов, а в 2 года - 40-50 слов, выяснили ученые университетской больницы города Тампере в Финляндии.

Но чем больше времени ребенок проводил у экранов гаджетов, то медленнее развивался его словарный запас.

На развитие словарного запаса детей может влиять и то, используют ли родители гаджеты во время общения с ними. Например, включенный рядом ноутбук или смартфон негативно влияет на эффективность коммуникации с ребенком, по словам исследователя Марии Асикайнен.

"Это исследование еще раз доказало, что развитие ребенка зависит от того, как много с ним занимаются родители, что и как они делают вместе", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главные вещи, которые дети наследуют от отца

Также на развитие словарного запаса детей может повлиять то, читают ли им родители ежедневно книги.

Осенью начинается школа и родители должны мотивировать детей к учебе. Например, ребенка надо учить в игровой форме. В процессе придумать игру, во время которой нужно будет выполнить схожие задания. Также следует поддерживать увлечения ребенка и дать ему возможность самому выбрать, чем заняться.