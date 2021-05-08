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суббота, 08 мая 2021 22:39

Ученые рассказали, сколько игрушек нужно ребенку

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  Слишком много игрушек перегружают ребенка и не дают ему развивать воображение
Слишком много игрушек перегружают ребенка и не дают ему развивать воображение

Недавние исследования ученых из США показали, что ребенку не нужно покупать много игрушек. Чем меньше объектов для игры, тем лучше развивается детское воображение и фантазия, пространственное и творческое мышление, креативность и даже интеллект. Куча игрушек несет проблемы в развитии и воспитании, общении, личностном восприятии мира и так далее. Давайте разберемся, сколько игрушек ребенку надо на самом деле.

В США был проведен эксперимент, в котором участвовало 36 детей 1,5-2,5 лет. Девять из них были мальчики и 27 девочек. Малышей разделили на две группы. В одной перед каждым малышом выкладывали по четыре игрушки, в другой - по 16. И давали детям поиграть полчаса.

При наблюдении за игрой ученые отметили, что небольшое число объектов делает игру более качественной, интересной и креативной. Ребенок длительный период играл с каждым предметом, где последний удерживал внимание малыша. Он придумывал игровые сценарии, включал воображение и фантазию. Игра становилась сложной и насыщенной.

Когда же комнату завалили игрушками, дети быстро переходили от одного предмета к другому. Они интересовались объектами поверхностно, ни придумывали сюжеты и развитие, не включали воображение. Таким образом, дети с меньшим количеством игрушек растут более творческими и разносторонними.

Почему много игрушек - это плохо
Слишком много игрушек перегружает малыша. Ему трудно сосредоточиться на конкретной игре и уделять внимание чем-то одном. Малыш хочет рассмотреть и использовать каждый объект, он не знает за что браться, поэтому внимание рассеивается, а ребенок устает за короткое время, не может сфокусироваться на одном предмете и занять себя самостоятельно.

Обилие игрушек мешает развитию творческих способностей и мышления. Кроме того, ребенок быстро привыкает, что ему постоянно покупают разные игрушки и то, что он хочет. Он становится капризным и не понимает, почему родители не покупают ему желаемую вещь.

Когда родители отказываются покупать ребенку, что он хочет, это учит ребенка справляться с ограничениями. Он становится гибким и думает наперед. Главное, объяснить ребенку, почему в данный момент вы не можете или не хотите приобрести эту вещь. Используйте метод взаимозаменяемости. Например, мы купим тебе новую куклу, если уберем две старые.

Ребенок среди большого количества игрушек чувствует себя не субъектом, а объектом игры. Она не играет, не развлекается и ничего не узнает. А хочет, чтобы игрушки развлекали ее. Малыш не получает истинное удовольствие от игры.

Если у малыша очень много игрушек, он не может выбрать ту самую любимую. Когда ломается одна машинка, ребенок не расстроится. У него их еще 15. Психологи считают, что у ребенка обязательно должна быть любимая игрушка. Это воспитывает у детей чувство привязанности, умение ценить и беречь то, что есть.

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Ну и напоследок, кому понравится постоянно убирать кучу игрушек? Регулярно вытирать пыль из множества мелких предметов, стирать плюшевых зверюшек, раскладывать вещи по местам - сомнительное удовольствие. Тем более, что детки любят разбрасывать предметы. Так задумайтесь, нужно ли покупать ребенку двадцатую куклу или машинку.

Родителям иногда бывает трудно справиться с плохим поведением ребенка. Психологи утверждают, что его можно изменить благодаря позитивному воспитанию. По словам доктора медицинских наук Дэвида Гродберга, это помогает родителям снизить уровень собственного стресса и создает более симбиотическую домашнюю среду. Врач рекомендует в таком воспитании применять похвалы. Надо проявить энтузиазм, быть конкретными в том, что хвалите, обнять ребенка.

http://nashamama.com/
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08
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