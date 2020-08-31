Школа начинается: как мотивировать ребенка посещать уроки

Родители должны разобраться, в чем причина нежелания идти в школу и что именно ребенка демотивирует. Фото: pixabay

Наиболее острой проблемой во время учебного года для детей и родителей есть мотивация.

Дети не всегда хотят идти в школу, учиться, и у родителей иногда не хватает сил, пишут 24 Новини.

Полезные советы для родителей, как с этим работать собрала Ульяна Супрун.

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По ее словам, родители должны разобраться, в чем причина нежелания идти в школу и что именно ребенка демотивирует. Ребенок может не хотеть идти в школу, потому что считает задачи скучными и ненужными. Для того, чтобы заинтересовать задачей, нужно вместе с ребенком найти, где можно применить полученные знания. Ребенок нуждается в поддержке. Если ребенок не уверен в себе и своих силах, то стоит напомнить время, когда все удавалось. Подскажите и помогите решить проблему.

Если ребенок не хочет в школу из-за давления других людей или обесценения, то ей надо показать, что это не так. Стоит сказать что-то хорошее, чтобы подчеркнуть то, насколько вы цените своего ребенка и его усилия.

В основе собственной мотивации лежат следующие факторы: чувство собственного самодетерминованости, компетентности и хорошие отношения с людьми. Поэтому важно помогать ребенку развить собственную мотивацию.

Случается, что ребенок капризничает, сопротивляется, плачет, но спокойно в садик зайти не может. Чтобы поход в детский сад не был для ребенка стрессовым, сначала пойдите туда самостоятельно заранее, убедитесь, что там хорошие условия отдыха, достаточное количество игр, вкусная еда, пообщайтесь с родителями.