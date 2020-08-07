Как действовать, когда ребенок не хочет ходить в садик

Приблизьте образ жизни ребенка тому, который будет в группе за несколько месяцев до начала сада. Фото: pixabay

Случается, что ребенок капризничает, сопротивляется, плачет, но спокойно в садик зайти не может.

Чтобы поход в детский сад не был для ребенка стрессовым, сначала пойдите туда самостоятельно заранее, убедитесь, что там хорошие условия отдыха, достаточное количество игр, вкусная еда, пообщайтесь с родителями, пишет Pedpresa.

Важно познакомиться с директором садика и будущей воспитательницей и рассказать им о своем малыше, его психологические особенности и привычки.Чтобы ребенок не плакал в саду, расширяйте круг общения ребенка еще заранее. Пусть малыш знакомится с другими детьми на детской площадке. Сначала ребенку будет некомфортно, впрочем он быстро привыкнет, и застенчивость исчезнет. Даже если ваш ребенок играет с другими детьми, не сидите с ним рядом постоянно, попробуйте отвлечься на некоторое время, оставив ее с другими родственниками.

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Приблизьте образ жизни ребенка к тому, который будет в группе за несколько месяцев до начала сада. Постарайтесь сделать такой же режим дня: ешьте, ложитесь спать, гуляйте, играйте в такое же время, когда малыш будет это делать в своей группе. Учите ребенка быть самостоятельным. Он должен уметь пользоваться ложкой, одеваться, садиться на горшок, обуваться и спать без укачиваний и сказок.

Расскажите, что ребенка ждет в саду, там веселые и добрые дети, как много игрушек, как все играют и как там вкусно кормят. Если ребенку трудно сменить обстановку, то позвольте ей взять с собой в садик любимого "друга" - игрушку.

Часто дети не имеют чувства времени, поэтому рабочий день для них длится гораздо дольше, чем для нас взрослых. Отдавая ребенка в группу утром, скажите, что ключи от дома оставляете в шкафчике, а после работы, вы зайдете за ребенком и вместе пойдете домой, ведь без ключа вы не попадете самостоятельно домой. Старайтесь снизить стресс в период адаптации: Не ругайте малыша дома, не кричите на него, проводите как можно больше времени за играми, прогулками, делайте вместе домашние дела.

Обратите внимание, ребенку должна нравиться его воспитательница и дети. Если ваш ребенок скажет вам, что воспитательница его обижает, то не стоит ждать, пока ребенок привыкнет. В таком случае ребенка следует перевести в другую группу или другой детский сад.

Не оставляйте ребенка в детском саду на целый день. Сначала приучайте к садику по несколько часов в день хотя бы месяц, а затем ребенок привыкнет и детский сад станет местом радости и веселого времяпрепровождения.

Отстранять детей от помощи по дому не стоит. Эксперты утверждают, что еще в детстве дети должны заботиться не только о себе, но и думать о других, потому что в будущем они будут жить в социуме и будут выполнять сразу несколько социальных ролей.