Посоветовали, как приучить ребенка помогать по дому

Приобщать детей к выполнению домашних дел стоит уже с 3-летнего или 4-летнего возраста. Фото: pixabay

Отстранять детей от помощи по дому не стоит.

Эксперты утверждают, что еще в детстве дети должны заботиться не только о себе, но и думать о других, потому что в будущем они будут жить в социуме и будут выполнять сразу несколько социальных ролей, пишет Mind Body Green.

Исследования подтвердили, что дети, которие хозяйствуют дома, приобретают критически важные жизненные навыки. Впоследствии они лучше строят партнерские отношения, ведь в семье их научили помогать друг другу.

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Приобщать детей к выполнению домашних дел стоит уже с 3-летнего или 4-летнего возраста. Однако это индивидуальное дело каждого родителя. Психологи и воспитатели советуют не взваливать на плечи детей обязанность сразу, а предлагать помочь. Например, они могут сначала только нажимать кнопки на стиральной машине или за руку с папой или мамой выбросить мусор. Все это базируется на идее сотрудничества.

Первые самостоятельные шаги должны быть связаны с уходом за собой - застелить кровать или сложить свои вещи. Впоследствии поощряйте детей к выполнению дел по дому, но обязательно спрашивайте, что их интересует больше, и беритесь за это вместе. Малыши получают не меньше счастья от того, что делают что-то полезное для кого-то, а не только для себя.

Например, дети могут собрать стирку, помыть тарелку после ужина; накормить домашних животных; убрать пыль с полок; загрузить посудомоечную машину и составить чистую посуду; застилать кровать ежедневно; поливать растения; упаковать еду для младших брата или сестры; забрать почту.

Призывайте детей делать только то, что не может нанести им вреда и является полностью безопасным, но делайте их активными еще с детства. Поощряйте их помогать, быть частью семьи и заботиться о себе.

Для молодых мам вторая беременность является такой же трогательной и эмоциональной, как и первая. Но есть новое испытание - подготовить ребенка к появлению брата или сестры. Сначала малышу надо сообщить эту новость. Лучше это сделать родителям, а не чужим людям.