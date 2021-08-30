Правильно и без травм: как запретить ребенку делать вред

Все, кто общается с малышом, должны договориться об одинаковых запретах. Фото: pixabay

Родители должны объяснить ребенку, что фраза "нельзя" означает запрет.

Если ребенок не будет воспринимать фразу вообще, или услышит только в детском саду, то могут возникнуть сложности как у родителей, так и у воспитателей, пишет 4mamas.

Есть опасные ситуации для ребенка, например розетки, костры, открытые окна, поэтому эту фразу-запрет стоит использовать, чтобы объяснить последствия в таких случаях.

Все, кто общается с малышом, должны договориться об одинаковых запретах. Если папа позволяет стоять на окне, а мама кричит: "Нельзя!", Ребенок не будет воспринимать правильно это слово. В то же время, оно не должно ограничивать основные действия малыша. Когда он начинает бегать, кричать там, где этого делать не следует, нужно использовать совсем другие методы воспитания, но не категорически запрещать.

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"Нельзя" родители должны говорить спокойно, не повышая голоса. Следует всегда спокойно со строгим взглядом предупреждать ребенка, тогда он сразу будет понимать, чего делать не стоит.

Дети часто скучают, но родителям нужно научиться отличать, когда это действительно так, а когда ребенок говорит неправду. Иногда ребенку очень полезно поскучать, это поможет ему "включить" смекалку. Скука научит ребенка самостоятельно найти себе занятие. Не всегда стоит по первому зову ребенка бежать и искать, чем занять или развлечь.