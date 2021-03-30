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вторник, 30 марта 2021 16:25

Помогут песни: учительница рассказала, как совершенствовать знания английского

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Автор: Фото предоставлено Александрой Шкробот
  Учительница английского и немецкого языков Александра Шкробот рекомендует ежедневно уделять хотя бы 10-15 минут изучению иностранного языка.
Учительница английского и немецкого языков Александра Шкробот рекомендует ежедневно уделять хотя бы 10-15 минут изучению иностранного языка.

Английский язык должен быть 2-м языком в стране, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Корреспондент Gazeta.ua спросил в учительницы иностранных языков Александры Шкробот, как совершенствовать знания английского и эффективно расширять словарный запас.

"Учить новые слова нужно обязательно в контексте. Ведь каждое слово имеет около 20 различных значений, которые нередко вообще не соотносятся между собой. Лучше запоминать речевые образцы, читая тексты. Именно чтения литературы разных жанров поможет качественно расширить словарный запас, а в процессе общения мы только усовершенствуем его. Для пополнения лексического запаса можно использовать флэш-карты. Это будет интересно и детям, и взрослым. В любом случае важна систематичность. Ежедневно уделяйте хотя бы 10-15 минут изучению языка. С новой лексикой пробуйте строить предложения, применять ее в речи".

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Также учительница рассказала, когда начинать заниматься английским с малышами.

"Относительно изучения английского языка детьми, то я считаю, что уже с 3 лет можно начинать заниматься. Лучше всего для этого подойдет разучивание песен. Сначала малыши будут запоминать просто звуковой фон, накапливая пассивный словарный запас. В возрасте от 3-7 лет ребенок все познает в игре. Поэтому и английский язык нужно изучать играя. То, что ребенку интересно, он быстро запоминает. Дети изучают язык, слушая, наблюдая и повторяя через песни, стихи и игру. Самое важное заключается в том, что чем больше слов услышит ребенок, тем больше запомнит. Английские песенки помогут сформировать правильное произношение и усвоить новые слова. Кроме того, дети не боятся говорить, у них не возникает языкового барьера. Они легко общаются на "ломаном" английском, не волнуясь, что ошибутся, как это происходит со взрослыми ", - отметила педагог.

В феврале в 10 городах Украины заработала всеукраинская сеть культурно-образовательных пространств "Гончаренко центр". Здесь все желающие смогут бесплатно изучать английский язык, готовиться к внешнему независимому оцениванию, пройти курс финансовой грамотности и профориентации. Главная цель центров – сделать образование более доступным для каждого украинца, независимо от возраста и места проживания.

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