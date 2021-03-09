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вторник, 09 марта 2021 23:46

Почему дети придумывают друзей в своем воображении

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Почему дети придумывают друзей в своем воображении
Ребенок придумывает себе друзей тогда, когда имеет развитую фантазию, или это как симптом недостатка внимания родных, дефицита общения и других важных для ребенка вещей. Фото: pixabay

Иногда дети благодаря развитой фантазии создают вымышленных друзей, но иногда такая ситуация является признаком неудовлетворенных потребностей.

Обычно таким другом может быть персонаж того же пола, что и автор фантазии, или не только люди, но и животные или даже неодушевленные предметы, которые внезапно "ожили" в воображении ребенка, сообщает сайт Дмитрия Карпачева.

Описывая своего друга, ребенок скорее всего расскажет о чертах родителей, знакомых детей или персонажей из мультфильмов или сказок.

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Появиться воображаемый друг может в период от 3 до 5 лет, так как именно тогда фантазия у детей развивается. Это может длиться от 1 до 3 лет. Персонажи могут меняться, исчезать и появляться вновь. До 7 лет ребенок переходит на новый уровень социальной активности, идет в школу, посещает кружки, секции. Реальное общение постепенно вытесняет потребность в вымышленном друге.

Ребенок придумывает себе друзей тогда, когда имеет развитую фантазию, или это как симптом недостатка внимания родных, дефицита общения и других важных для ребенка вещей. Задача родителей - разобраться в причинах появления такого друга.

Это может быть одиночество, недостаток общения. Экстравертам, активным и коммуникабельным малышам необходима компания. Если такого ребенка замкнуть дома с бабушкой или няней, то вскоре он найдет утешение в общении с воображаемым другом.

В авторитарных родителей дети привыкли к тотальным запретам, давлению, морали, что очень сложно для ребенка. Спасение - наличие невидимого друга, с которым можно поиграть и поговорить в любое время.

Воображаемый друг также может стать замещением. Он появляется внезапно в критической для ребенка ситуации. Например, сын разбил мамину любимую чашку, но очень боится наказания. Именно поэтому он придумывает, что это сделал не он, а его воображаемый друг.

Гиперопека также является причиной мнимого друга. Чрезмерная забота иногда подавляет детское "я". Взрослие навязывают свои желания, ограничивают свободу, утверждая, что это из-за любви и желания защитить от жестокого мира. Чтобы вырваться из душных объятий взрослых, дети создают в своем воображении не просто друзей, а целие вселенные.

Скрытые желания. Ребенок наделяет воображаемого друга теми чертами характера, которыми сам не обладает. Так он компенсирует собственные недостатки, пытается избавиться от комплексов.

Дисциплина учит ребенка контролировать ее действия и мысли, но с этим главное не переусердствовать. Не стоит путать дисциплину с наказанием. Это характерно для консервативных семей, которие не осознают, что дисциплинирования и наказания отличаются друг от друга и ведут к различным результатам. Наказание может быть и словесным, и физическим, заставляет человека страдать за совершенные им ошибки. Благодаря дисциплине появляется контроль за ребенком и определенные правила жизни.

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