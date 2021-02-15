Назвали виды негативного поведения родителей, которое могут скопировать дети

Когда родители не наслаждаются каждым мгновением, то дети это тоже перенимают. Фото: pixabay

Родители часто учат детей, как нужно реагировать и вести себя в обществе.

При этом они не всегда осознают, что интуитивно дети перенимают их привычки, передает A Parent is Born.

Одной из 5 основных ошибок, которые совершают взрослые является то, что они застревают на нелюбимой работе. Это подсознательно учит их детей, что работа - это плохо и быть там, где тебе не нравится, является нормой.

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Невнимательное отношение к собственному здоровью, которое иногда показывают родители, тоже плохо. Только собственным примером можно научить детей здоровых привычек, которые впоследствии они внедрят в свою жизнь и будут помнить, как делали мама с папой.

Еще одной ошибкой является общение с токсичными людьми, которое также видят дети.

Отказаться от своей мечты тоже негативно влияет на детей. Им недостаточно сказать, чтобы шли за мечтой, когда они видят, что вы отказались от своей.

Когда родители не наслаждаются каждым мгновением, то дети это тоже перенимают. При этом, важно научить ребенка планировать свое будущее, но это не должно происходить за счет настоящего.

Дети, не смотря на свою уникальность, взрослеют почти одинаково. Поэтому у родителей часто существуют самообманы в отношении детей. Одним из ожиданий, которие не стоит питать является то, что дети будут соблюдать совети взрослых. Когда они вырастают, то становятся свободными и самостоятельными людьми. К советам прислушиваться могут, но как поступать, решат сами.