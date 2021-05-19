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Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса

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Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Отец придумал, как сделать дочери прививки без стресса. Фото: pixabay

Большинство детей боится делать прививки.

Отец придумал для дочери хитрый способ получить укол без потрясения, пишет Reddit.

Семья опубликовала видео, на котором отец девочки сделал вид, что прививки сначала сделали ему. Пытался показать, что это действительно не доставляет удовольствия, но вытерпеть можно. Дочь поверила отцу и стойко смогла выдержать укол.

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Ролик обрел популярность в интернете, его посмотрели более 140 тыс. пользователей. В комментариях люди были в восторге от действий отца и обещали позаимствовать его метод.

"Они двое должны получить мороженое и мягкую игрушку". "Ей повезло с отцом! Это видео веселое и трогательное!" "Он точно может сниматься в фильмах. Актерская игра на уровне. То же самое могу сказать о медсестре". "Ее родители дважды молодцы. Во-первых, потому что пытаются сделать все, чтобы их дочь чувствовала себя комфортно. Во-вторых, потому что привели ее делать прививки", - писали люди.

Плач ребенка - это хорошо, потому что такой способ пережить и избавиться от негативных эмоций является самым безопасным. Но возникает другая проблема: иногда родители из-за детских слез нервничают. В таком случае надо взять себя в руки и не говорить ребенку некоторые популярные фразы, чтобы не навредить его психике.

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