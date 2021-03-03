Многодетная мать придумала, как отлучить детей от гаджетов

Жінка придумала, як відлучити дітей від техніки. Фото: pixabay

Многодетная мама обратила внимание на то, что дети большую часть времени проводят в экранах телефонов, планшетов и компьютеров.

Ее это натолкнуло на идею сделать эксперимент и ввести правило - месяц без этих устройств, сообщила многодетная Молли в Instagram.

Такое решение вызвало возмущение и недовольство среди детей. Но в конечном итоге такая схема сработала.

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"Раньше мы позволяли сидеть в гаджетах только час в день. Однако экраны, пожалуй, приглушали их творческий потенциал, вызывали ссоры, драки и нытье. Я видела, как мои дети переходят от экранной зависимости к совместной игре и даже к созданию собственной школы. Я не могла поверить, как легко это получилось. Конечно, технологии полезны, но после быстрой оценки поведения моих детей, я поняла, что нам нужен пересмотр отношения к гаджетам", - рассказала женщина.

Она создала советы для родителей, которые стремятся изменить отношение ребенка к гаджетам. Женщина рекомендует забрать их из жизни детей на 30 дней и не поддаваться на уговоры, не идти на переговоры. Также стоит найти литературу, которая понравится ребенку. Тогда наблюдать, что детям нравится делать и акцентировать на этом. В конце составить долгосрочный план и решить, сколько экранного времени будет возвращаться в жизнь детей после месяца без гаджетов.

Дисциплина учит ребенка контролировать ее действия и мысли, но с этим главное не переусердствовать. Не стоит путать дисциплину с наказанием. Это характерно для консервативных семей, которые не осознают, что дисциплинирование и наказания отличаются друг от друга и ведут к различным результатам.