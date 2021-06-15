Маски плохо влияют на детей

Дети не могут распознать эмоции людей в масках. Фото: pixabay

Ученые доказали, что дети от трех до пяти лет неправильно распознают эмоции людей под масками.

Это может иметь влияние на развитие взаимодействия детей в обществе, пишет Frontiers in Psychology.

Для эксперимента ученые подготовили викторину с изображениями людей в масках и без них и показали ее 119 людям: 31 ребенку в возрасте от трех до пяти лет, 49 детей в возрасте от шести до восьми лет и 39 взрослым от 18 до 30 лет. Людей попросили распознать выражения лиц с маской и без нее.

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Согласно результатам, 40% детей в возрасте от трех до пяти лет распознают выражения лица под маской, что означают счастье и печаль. Процент был выше для других возрастных групп: детей в возрасте от 6 до 8 лет (55-65%) и взрослых (70-80%). Но в целом все возрастные группы показали трудности в распознании эмоций.

Физиологическая и эмоциональная польза от чтения сказок или их прослушивания будет для детей, находящихся в больнице и испытывающих стресс. Ученые провели соответствующее исследование среди 81 ребенка. У детей были похожие проблемы со здоровьем: пневмония, бронхит, бронхиальная астма. Их разделили на две группы для эксперимента. Одной сказочники читали 20-25 мин., а другой загадывали контрольные загадки.