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четверг, 27 мая 2021 18:01

Как уменьшить стресс ребенка в больнице

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Как уменьшить стресс ребенка в больнице
Чтение сказок улучшает состояние ребенка в больнице. Фото: pixabay

Физиологическая и эмоциональная польза от чтения сказок или их прослушивания будет для детей, находящихся в больнице и испытывающих стресс.

Ученые провели соответствующее исследование среди 81 ребенка, пишет National Academy of Sciences.

У детей были похожие проблемы со здоровьем: пневмония, бронхит, бронхиальная астма. Их разделили на две группы для эксперимента. Одной сказочники читали 20-25 минут, а другой загадывали контрольные загадки.

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У каждого ребенка также принимали образец слюны до и после каждого сеанса. Таким образом сравнивали состояние гормонов, связанных с эмпатией и стрессом. Также были специальные тесты, где дети оценивали уровень боли до и после.

Исследователи получили положительные результаты для обеих групп. У детей снижался уровень стресса и повышалась эмпатия. Дети рассказывали, что уменьшалось и ощущение боли. В то же время те, кому читали книги, показали более высокие результаты.

В новом коллективе ребенок должен пройти процесс адаптации. Этот период может длиться от нескольких дней и до недели. Поскольку летом многие родители отправляют детей в лагеря, то эксперты рассказывают, как им легче приспособиться к новой среде.

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