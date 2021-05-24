Как ребенку привыкнуть к летнему лагерю

Поскольку летом многие родители отправляют детей в лагеря, то эксперты рассказывают, как им легче приспособиться к новой среде. Фото: pixabay

В новом коллективе ребенок должен пройти процесс адаптации.

Этот период может длиться от нескольких дней и до недели, пишет LeMonade.

Поскольку летом многие родители отправляют детей в лагеря, то эксперты рассказывают, как им легче приспособиться к новой среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда с детьми нужно быть строгими

"Когда начинается лагерь, это как новый этап в жизни. Новые знакомства, встречи и новые правила. Бывает ты едешь с друзьями, но часто нет знакомых вокруг. И когда тебя никто не знает это прекрасная возможность проявить свои лучшие качества, активно принимать участие в оформлении комнаты, подготовке презентации своей группы и попробовать себя в новых ролях. Точно нельзя сидеть в сторонке и наблюдать, потому что так получаешь меньше удовольствия ", - рассказала педагог Мария Макодзеба.

По ее словам, если это первый лагерь без родителей, то просто каждый день стоит звонить домой.

"Однако если звонить маме постоянно, просто многое можно пропустить. Я недавно была на программе обмена учителей из 15 стран мира, никого не знала. Но мы все были открыты к общению, задавали вопросы и отвечали друг другу, делились своими сладостями, помогали в обучении. И когда есть желание общаться, разные языки не являются барьером ".

Детям сложно упорядочить свое время и ставить приоритеты на день. Именно поэтому родителям следует помочь им в практике навыков. Более дисциплинированными и ответственными людей делает привычка тайм-менеджмента. Ее преимущества для детей: учит их распределять время на выполнение каждого задания; помогает расставлять приоритеты; улучшает аналитические навыки; позволяет выполнять несколько задач за короткий период; снижает стресс во время работы.