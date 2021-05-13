Когда с детьми нужно быть строгими

Строгость нужна, потому что так ребенок чувствует безопасность. Фото: pixabay

Детское поведение меняется постоянно - от спокойного до слишком активного.

Родителей это провоцирует становиться строже к ним, пишет 4mamas.

Строгость нужна, потому что так ребенок чувствует безопасность. Если он видит, что взрослый рядом с ним уверен и убежден в себе, то он воспринимает его как опору.

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Строгим надо быть, когда ребенок:

- грубо обращается с родителями или родственниками;

- игнорирует любые правила;

- не признает ошибок, всегда обвиняя кого-то другого;

- агрессивный к другим, намеренно провоцируя их;

- постоянно требует чего-то нового, не ценит то, что имеет.

Также родителям нужно уметь чувствовать тонкую грань между необходимой строгостью и жестким диктаторским режимом. В противном случае есть риск "раздавить" ребенка эмоционально.

Родители частично виноваты в том, что ребенок начинает говорить неправду. Это значит, что он не доверяет близким и создает себе ложью защиту от проблем. В таком случае, родителям надо искать причину того, почему ребенок врет. Это чаще всего бывает после того, как в семье что-то происходит. Например, после рождения брата, сестры или при разводе родителей. Если ребенку не хватает в семье внимания и любви, он начинает искать способы обратить на себя внимание.