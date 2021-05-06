Что делать, когда ребенок постоянно врет

Родителям не стоит бить и кричать на ребенка, когда узнали о его ложь. Фото: pixabay

Родители частично виноваты в том, что ребенок начинает говорить неправду.

Это значит, что он не доверяет близким и создает себе ложью защиту от проблем, пишет 4mamas.

В таком случае, родителям надо искать причину того, почему ребенок врет. Это чаще всего бывает после того, как в семье что-то происходит. Например, после рождения брата, сестры или при разводе родителей. Если ребенку не хватает в семье внимания и любви, он начинает искать способы обратить на себя внимание.

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Родителям не стоит бить и орать на ребенка, когда узнали о его ложе. В то же время определенное наказание придумать можно. Например, оставить ребенка на неделю, на день без планшета или просмотра мультфильмов, не пускать гулять на улицу. Главное в таких действиях - покой.

Также не советуют пугать ребенка, чтобы он признался. Следует объяснить, почему это неправильно, и привести примеры последствий таких действий. Можно посмотреть мультфильм или прочитать сказку на тему лжи, а потом вместе обсудить сюжет.

Говорить об обмане надо наедине и не стоит еще кому-то рассказывать об этой проблеме. Точно не следует стыдить его публично, потому что в таком случае ребенок замкнется в себе и будет врать интенсивнее. Если признание во лжи было по инициативе ребенка, то его следует похвалить. Больше разговаривать, объяснять, почему лучше говорить всегда правду.

Если родители показывают, что любят какого-то ребенка больше, то для других детей это болевое ощущение. Когда любимиц родителей вырастает, то из-за этого могут быть проблемы в любовных отношениях. Во взрослом возрасте такому ребенку будет казаться, что его никто не будет любить так, как родители.