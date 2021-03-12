Какие методы помогут успокоить ребенка

Плач ребенка можно успокоить некоторыми методами. Фото: pixabay

Есть несколько действенных методов для родителей, которым можно успокоить маленького ребенка.

Одним из них называют пеленания, во время которого ребенку, что плачет, кажется, что он возвращается в утробу матери, пишет tochka.net

Существует также прием живот к животу. Маме надо лечь рядом и прижать ребенка к груди или к животу. Ощущение ее теплого тела успокоит ребенка. Еще можно изменить положение. Например, обычно ребенка убаюкивают лицом вверх, но это не всегда действует. Маме можно попробовать держать ребенка лицом вниз, рукой поддерживая его под животом, а голову положить на свое предплечье. Давление на живот ребенка поможет малышу избавиться от газов.

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Чтобы успокоить ребенка можно делать массаж. Большинство детей любят телесный контакт.

Есть и метод "белого шума" - это ровный шум без перепадов частоты и громкости, что в утробе матери. Чтобы воспроизвести их можно включить вентилятор или поставить колыбель рядом с машиной.

В животе мамы ребенок привыкает много двигаться. Поэтому, чтобы успокоить малыша, можно взять его на руки и пройтись. От такого ребенок вполне может заснуть. Также можно посадить в качалку или положить в успокоительное кресло.

Многодетная мама обратила внимание на то, что дети большую часть времени проводят в экранах телефонов, планшетов и компьютеров. Ее это натолкнуло на идею сделать эксперимент и ввести правило - месяц без этих устройств. Такое решение вызвало возмущение и недовольство среди детей. Но в конечном итоге такая схема сработала.