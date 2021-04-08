Как вытащить ребенка из виртуального мира

Есть способы, как заинтересовать ребенка, чтобы он оставил свои гаджеты. Фото: pixabay

Дети нередко скрываются в виртуальном мире, если у них проблемы с окружением, родителями.

Иногда родители и сами их на это провоцируют, покупая гаджеты, потому что там ребенок будет сидеть тихо и спокойно, пишет 4mamas.

В случае, когда ребенка ничего не интересует, кроме виртуального мира, родителям не следует выбирать стратегию жестких ограничений. Они часто этим злоупотребляют, потому что хотят быстрого результата. Но таким образом можно получить стресс, ссоры и разрушенные отношения.

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Следует искать различные варианты того, как разрешить ситуацию мирным и интересным путем.

Например, можно попробовать занять ребенка домашними делами. Они любят готовить обед с родителями. Можно применить сюжетно-ролевые игры. Дети 3 - 6 лет чрезвычайно желающие играть, примеряя на себя разные роли. Настольные игры - отличная альтернатива. Музеи, кино, театры также интересный способ расширить кругозор ребенка и получить новые знания. Можно придумать собственные семейные традиции. Ведь для ребенка самое важное - время, проведенное с родителями.

Если родители в детстве будут позволять детям помогать другим, то эта привычка сохранится и во взрослом возрасте. Психолог Гарриет Рейнольд исследовала, как дети от 1,5 до 2,5 должны взаимодействовать с родителями, которые занимались домашними делами.