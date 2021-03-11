Как воспитывать ребенка положительно - советы психолога

Надо проводить с ребенком время наедине. Фото: pixabay

Родителям иногда бывает трудно справиться с плохим поведением ребенка.

Психологи утверждают, что его можно изменить благодаря позитивному воспитанию, пишет Рopsugar.

По словам доктора медицинских наук Дэвида Гродберга, это помогает родителям снизить уровень собственного стресса и создает более симбиотическую домашнюю среду. Врач рекомендует в таком воспитании применять похвалы. Надо проявить энтузиазм, быть конкретными в том, что хвалите, обнять ребенка.

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"Стать экспертом в использовании похвалы дает родителям мощный инструмент, которым они могут воспользоваться, чтобы сосредоточиться на позитивном поведении своего ребенка и укрепить его, чтобы оно со временем не исчезло", - говорит доктор Гродберг.

Он также рекомендует сосредоточиться на позитивном поведении. Ведь, например, фразу "перестань это делать", - часто взрослые говорят своим детям. Вместо того, чтобы сказать "не кричи на свою сестру!", Вы можете попросить ребенка говорить спокойно. А когда он это сделает, похвалить его. Если детям только указывать на их негативное поведение, это может помешать развитию здоровой самооценки и уверенности.

Также важно, чтобы родители показывали детям свой пример спокойного поведения. Ведь от рождения до взрослого возраста немало знаний дети получают именно благодаря наблюдению.

Можно также составить таблицу вознаграждений. Маленьких детей можно награждать захватывающими наклейками. Это также могут быть желанные вещи, деятельность или какие-то привилегии. По мере взросления детей система вознаграждений может перерасти на получение права поиграть на компьютере или в телефоне, или предоставление доступа к другим видам деятельности или предметов.

Надо проводить с ребенком время наедине. Увеличение времени, проведенного наедине с вашим ребенком, может помочь создать новое поле для восстановления связи. Когда она между родителями и детьми прочнее, появляется больше сопереживания, терпения, любви и уважения друг к другу. Попробуйте вместе читать книгу и размышлять над содержанием рассказа. Когда дети станут старше, такие беседы можно проводить во время совместного просмотра шоу или фильмов.

Иногда дети благодаря развитой фантазии создают вымышленных друзей, но иногда такая ситуация является признаком неудовлетворенных потребностей. Обычно таким другом может быть персонаж того же пола, что и автор фантазии, или не только люди, но и животные или даже неодушевленные предметы, которые внезапно "ожили" в воображении ребенка.