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понедельник, 08 октября 2018 01:35

Как не болеть в детском саду - советы педиатра

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Считается, что болезни - это неотъемлемая часть процесса адаптации к детскому саду. 80% детей, которые начинают посещать детский сад, непрерывно болеют.

О причинах постоянных заболеваний, рассказал tsn.ua педиатр Константин Елиневский.

Новый образ жизни. Когда ребенок попадает в садик, часть защитных сил иммунной системы расходуется на адаптацию к новым условиям существования. Соответственно, защитных сил против инфекций становится меньше, иммунитет снижается, а восприимчивость к новым вирусам и бактериям увеличивается.

Новые виды микроорганизмов. Ребенок попадает в коллектив и его организм сталкивается с новыми, незнакомыми вирусами и бактериями, с которыми приходят в группу другие дети. Поэтому в случае контакта происходит заражение. Хорошая новость заключается в том, что если в группу в течение, скажем, полугода не приводят новых детей, все дети, "поменявшись" вирусами и переболев, как правило, прекращают болеть.

Считается, что пока ребенок не переболеет нужное количество времени и нужным количеством болезней и не наработает свой иммунитет, ряд заболеваний остановить очень сложно. Не ходить в садик тоже не выход. Ведь, придя в школу, весь процесс адаптации ребенок будет проходить в первом классе. Возможно, в 6-7 лет этот процесс будет не таким длительным, как в 3 года, в связи с большей зрелостью иммунной системы, но без него обойтись не удастся. Если полная адаптация к коллективу для дошкольников составляет в среднем 2-3 года, то школьникам хватает одного года, чтобы вернуться к обычной частоте заболеваний - 1-2 раза в год.

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Каждое последующее тяжелее предыдущего

Часто бывает так, что с каждым последующим заболеванием малыш болеет дольше и труднее. И если сначала это был обычный насморк, то через несколько эпизодов тот самый обычный насморк может превратиться в бронхит или пневмонию. С чем это связано? Представьте, что иммунитет ребенка - это депо, в котором есть все компоненты, необходимые для борьбы с инфекцией. Когда в организм попадает чужеродный вирус, то из депо выбрасывается определенное количество антител. Таким образом, с каждым новым заболеванием иммунное депо истощается, поэтому каждое следующее заболевания у ребенка проходит тяжелее. Для того чтобы иммунное депо возобновилось после болезни, должно пройти достаточное количество времени: в зависимости от особенностей организма и тяжести заболевания это может быть как 3 дня, так и 2-3 недели.

Есть ли выход?

Бывает, что ребенок, придя в сад после болезни, буквально через пару дней заболевает. И так продолжается снова и снова. В этом случае некоторые родители решают забрать ребенка из сада на несколько месяцев, обычно до весны. И в этом есть смысл. По крайней мере, есть все шансы, что, получив такой отдых, иммунная система к весне будет уже лучше справляться с заболеваниями.

Еще один способ прервать непрерывные болезни - посетить иммунолога. Если врач во время каждого нового обзора наблюдает ухудшение ситуации, к вирусу присоединяется бактериальная инфекция, и он вынужден назначать антибиотики, тогда делается комплексная иммунограмма. Врач уточняет характер течения заболеваний ребенка и определяет, какое звено иммунитета страдает. Иммунолог назначает специфическую иммуностимуляцию, при этом препараты назначаются именно такие, которые стимулируют то звено иммунитета, которое страдает у конкретного ребенка.

Чем опасны иммуностимуляторы

Иммуностимуляторы могут и навредить, если стимулировать иммунитет, и так очень ослабленный болезнями. Вспомните о том, что мы говорили об иммунном депо: во время заболевания оно уже было опустошено наполовину. Применяя иммуностимулятор, мы заставляем иммунитет выбрасывать антитела, таким образом, на фоне полного здоровья зря выбрасывается вторая половина иммунного депо. Антитела выбрасываются в кровь, циркулируют там определенное время, затем отмирают и выводятся из организма. Этот процесс быстрее, чем процесс появления новых антител и наполнения ими иммунного депо. Если в этот период ребенок встретится с какой-то инфекцией, защищаться ей будет нечем, и новая болезнь может проходить очень тяжело.

Существуют неспецифические иммуностимуляторы - адаптогены, которые можно применять не ранее, чем через неделю-две после болезни и только по назначению врача.

Многие также практикует закаливание, витаминизированное пищу и т. д. К сожалению, ничто из этого не гарантирует того, что ребенок не заболеет. Не выключить, но снизить частоту заболеваний может здоровый образ жизни: чистота дома, правильное питание, правильный ритм жизни и, безусловно, хорошие взаимоотношения между родителями.

Американские ученые выяснили, что большое количество игрушек оказывает негативное влияние на психику ребенка, вызывая синдром дефицита внимания. Большое количество игрушек отвлекает детей, рассеивает внимание, делая игру непродолжительной. Специалисты рекомендуют родителям и воспитателям в детских садах периодически заменять игрушки. Это будет развивать воображение ребенка и его социализацию.

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