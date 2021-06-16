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среда, 16 июня 2021 15:55

Как научить ребенка ездить самостоятельно в транспорте

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Как научить ребенка ездить самостоятельно в транспорте
Поездку ребенка в транспорте можно сначала воспроизвести дома в форме игры. Фото: pixabay

Подрастая, дети должны учиться правил поведения в общественных местах.

Первое, чему должны научить родители - то, что детям не стоит ездить самим в транспорте, пишет 4mamas.

В то же время родителям следует постепенно готовить ребенка к самостоятельному проезду автобусом или трамваем. Следует объяснить разницу между различными видами транспорта, акцентировать, что нельзя мешать пассажирам и водителю, кричать, ругаться, стоять на проходе.

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Поездку ребенка в транспорте можно сначала воспроизвести дома в форме игры. Во время этого представить различные ситуации, которые могут возникнуть.

Следующий шаг - реальная самостоятельная поездка ребенка. Это можно начинать с семи лет. Перед этим родителям нужно поговорить с ребенком и убедиться, что малыш не боится и хочет проехаться самостоятельно. Если этого нет, то заставлять не следует. Надо подождать, когда ребенок будет готов.

Ученые доказали, что дети от 3 до 5 лет неправильно распознают эмоции людей под масками. Это может иметь влияние на развитие взаимодействия детей в обществе. Для эксперимента ученые подготовили викторину с изображениями людей в масках и без них и показали ее 119 людям: 31 ребенку в возрасте от 3 до 5 лет, 49 детей в возрасте от 6 до 8 лет и 39 взрослым от 18 до 30 лет. Людей попросили распознать выражения лиц с маской и без нее.

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