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четверг, 01 марта 2018 01:37

Эксплуатация детей 100 лет назад - обнародованы впечатляющие фото
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9-летний Джонни во время работы
Фото: boredpanda.com
Дженни Камилло, 8-летняя сборщица клюквы
Ребенок из малообеспеченной семьи
5-летний Престон, карикатурист
12-летний Хайман Альперт, который три года продавал газеты
Девушки во время шитья

Библиотека конгресса США выложила в открытый доступ работы американского фотографа и социолога Льюиса Хайна. Они посвящены тематике принудительного детского труда.

Об этом пишут на официальном сайте Библиотеки.

Автор: boredpanda.com
  Дженни Камилло, 8-летняя сборщица клюквы
Дженни Камилло, 8-летняя сборщица клюквы

Проникновенные фотоработы демонстрируют тяжелую жизнь рабочего класса населения США в начале ХХ века. В частности, фотограф акцентирует на проблеме эксплуатации детей. Хайн с 1908 года начал карьеру штатного фотографа Национального Комитета Детской Труда в США. С тех пор в течение десяти лет собирал фотографии, демонстрирующие нелегкое детство американцев в те времена.

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Автор: boredpanda.com
  Ребенок из малообеспеченной семьи
Ребенок из малообеспеченной семьи

Все работы Хайна связанные с рисками для жизни - ему часто угрожали. Мужчина был вынужден притворяться пожарным инспектором или промышленным фотографом. Его снимки о детском труде сыграли важную роль в изменении соответствующих законов в Соединенных Штатах.

Автор: boredpanda.com
  5-летний Престон, карикатурист
5-летний Престон, карикатурист

Цветовые варианты фото представил фотограф Том Маршал для сайта BoredPanda.

В Первомайске на Николаевщине дети каждый день вынуждены добираться до школы по льду толщиной 5 см. К учебному заведению 300 м. Однако на пути - река.

Автор: gazeta.ua
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