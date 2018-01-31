Эксплуатация детей 100 лет назад - обнародованы впечатляющие фото

Фото: boredpanda.com

Библиотека конгресса США выложила в открытый доступ работы американского фотографа и социолога Льюиса Хайна. Они посвящены тематике принудительного детского труда.

Об этом пишут на официальном сайте Библиотеки.

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Проникновенные фотоработы демонстрируют тяжелую жизнь рабочего класса населения США в начале ХХ века. В частности, фотограф акцентирует на проблеме эксплуатации детей. Хайн с 1908 года начал карьеру штатного фотографа Национального Комитета Детской Труда в США. С тех пор в течение десяти лет собирал фотографии, демонстрирующие нелегкое детство американцев в те времена.

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Все работы Хайна связанные с рисками для жизни - ему часто угрожали. Мужчина был вынужден притворяться пожарным инспектором или промышленным фотографом. Его снимки о детском труде сыграли важную роль в изменении соответствующих законов в Соединенных Штатах.

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