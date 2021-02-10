Экс-первая леди станет ведущей шоу для детей

 
Ексклюзивы
1/5
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 405
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1044
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 252
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 855
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 612
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2538
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10188
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1656
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Фото
Все фото
7
5
4
14
4
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения &quot;Хабад&quot; в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
&quot;Хорошо расти в семье&quot;: известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Отдых на Марсе: Джамала растрогала сеть фотографиями детей
Отдых на Марсе: Джамала растрогала сеть фотографиями детей
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 414
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 585
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 405
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 774
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 684
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 13:02

Экс-первая леди станет ведущей шоу для детей

  Комментировать
Экс-первая леди станет ведущей шоу для детей
Жена екс-президента США надеется, что новое шоу станет полезным и забавным для зрителей. Фото: Facebook Мишель Обамы

Жена 44-го президента США Барака Обамы, Мишель Обама, запускает детское шоу о культуре и кухне разных стран.

Программу будут показывать на стриминговой платформе Netflix, об этом бывшая первая леди США сообщила на странице в Facebook.

Шоу начнут транслировать с 16 марта, оно будет называться "Вафли и Мочи" - Waffles + Mochi.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установили самый рейтинговый эпизод сериала в истории Netflix

"Все дело в хорошей пище: узнать о ней, готовить и, конечно же, есть. Эти двое отправят нас в приключения по всему миру, чтобы исследовать новые ингредиенты и испытать новые рецепты. Детям это понравится, но и взрослые будут много смеяться - а также несколько советов для кухни", - рассказала Мишель Обама.

Экс-первая леди поделилась, что ей жаль, потому что такого шоу не было в детстве ее дочерей. Мишель Обама работает над этим проектом несколько месяцев. Он на самом деле является расширением ее программы как первой леди по поддержке здоровья детей.

Жена экс-президента США надеется, что новое шоу станет полезным и забавным для зрителей и пообещала помощь с продуктами для приготовления блюд семьям, которые оказались в беде из-за пандемии коронавируса.

Семья 44-го президента США Барака Обамы будет создавать фильмы и сериалы для Netflix. Речь идет про игровые, документальные, а также детские и семейные фильмы и сериалы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-первая леди станет ведущей шоу для детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Дали год пожить по-человечески

Изобретатель кубика Рубика составлял его больше месяца

Сгорел самый старый театр

Майка Тайсона посадили за изнасилование

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 41520
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 40753
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 26118
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 21888
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
6
 Просмотров: 15732
Дети
7-летний сын потратил из мобильного матери почти 3000 евро
7-летний сын потратил из мобильного матери почти 3000 евро Просмотров: 234
Чего не стоит ожидать от ребенка
Чего не стоит ожидать от ребенка Просмотров: 270
Как успокоить плач ребенка - лайф-хак от молодой мамы
Как успокоить плач ребенка - лайф-хак от молодой мамы Просмотров: 468
Пищевые детские привычки остаются на всю жизнь - ученые
Пищевые детские привычки остаются на всю жизнь - ученые Просмотров: 333
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой
Голосов: 11
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть