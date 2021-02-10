Экс-первая леди станет ведущей шоу для детей

Жена екс-президента США надеется, что новое шоу станет полезным и забавным для зрителей. Фото: Facebook Мишель Обамы

Жена 44-го президента США Барака Обамы, Мишель Обама, запускает детское шоу о культуре и кухне разных стран.

Программу будут показывать на стриминговой платформе Netflix, об этом бывшая первая леди США сообщила на странице в Facebook.

Шоу начнут транслировать с 16 марта, оно будет называться "Вафли и Мочи" - Waffles + Mochi.

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"Все дело в хорошей пище: узнать о ней, готовить и, конечно же, есть. Эти двое отправят нас в приключения по всему миру, чтобы исследовать новые ингредиенты и испытать новые рецепты. Детям это понравится, но и взрослые будут много смеяться - а также несколько советов для кухни", - рассказала Мишель Обама.

Экс-первая леди поделилась, что ей жаль, потому что такого шоу не было в детстве ее дочерей. Мишель Обама работает над этим проектом несколько месяцев. Он на самом деле является расширением ее программы как первой леди по поддержке здоровья детей.

Жена экс-президента США надеется, что новое шоу станет полезным и забавным для зрителей и пообещала помощь с продуктами для приготовления блюд семьям, которые оказались в беде из-за пандемии коронавируса.

Семья 44-го президента США Барака Обамы будет создавать фильмы и сериалы для Netflix. Речь идет про игровые, документальные, а также детские и семейные фильмы и сериалы.