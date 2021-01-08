Дочь Суркиса показала своих детей

Светлана Суркис, старшая дочь почетного президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса, показала своих 3 детей: дочь Елизавету, сыновей Алексея и Михаила.

Автор: Instagram Светлана Суркис вместе со своим сыном Михаилом. 7 января ему исполнилось 13 лет

На своей странице в Instagram Светлана Суркис поздравила сына Михаила с днем рождения. 7 января мальчику исполнилось 13 лет. Заодно женщина показала и фото еще двух своих потомков, которых обычно не светит в соцсетях.

Автор: Instagram Светлана Суркис вместе со своей дочерью Елизаветой

Светлане Суркис 49 лет. Она имеет педагогическое образование. Занимается косметическим бизнесом. Старшего сына родила от первого мужа, младших детей - от второго.

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Автор: Instagram Сына Алексея Светлана Суркис родила от первого мужа

Дочь вице-президента УЕФА Георгия Суркиса Светлана мечтает спеть с российской певицей Еленой Ваенгой.