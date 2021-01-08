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пятница, 08 января 2021 14:20

Дочь Суркиса показала своих детей

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Светлана Суркис, старшая дочь почетного президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса, показала своих 3 детей: дочь Елизавету, сыновей Алексея и Михаила.

Автор: Instagram
  Светлана Суркис вместе со своим сыном Михаилом. 7 января ему исполнилось 13 лет
Светлана Суркис вместе со своим сыном Михаилом. 7 января ему исполнилось 13 лет

На своей странице в Instagram Светлана Суркис поздравила сына Михаила с днем рождения. 7 января мальчику исполнилось 13 лет. Заодно женщина показала и фото еще двух своих потомков, которых обычно не светит в соцсетях.

Автор: Instagram
  Светлана Суркис вместе со своей дочерью Елизаветой
Светлана Суркис вместе со своей дочерью Елизаветой

Светлане Суркис 49 лет. Она имеет педагогическое образование. Занимается косметическим бизнесом. Старшего сына родила от первого мужа, младших детей - от второго.

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Автор: Instagram
  Сына Алексея Светлана Суркис родила от первого мужа
Сына Алексея Светлана Суркис родила от первого мужа

Дочь вице-президента УЕФА Георгия Суркиса Светлана мечтает спеть с российской певицей Еленой Ваенгой.

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