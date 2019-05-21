Дочь Кошевого хочет победить на популярном шоу

Дочь комика Евгения Кошевого - Варя вернется на шоу "Голос. Дети". Фото:Clutch.ua.

На вокальное шоу "Голос. Дети" 26 мая вернется дочь 36-летнего Евгения Кошевого – 11-летняя Варвара Кошевая.

Девушка участвовала в конкурсе 3 года назад и попала в команду Потапа. Она дошла до "боев", но проиграла на этом этапе другой участнице.

Перед выходом из шоу Варя пообещала, что сделает все, чтобы вернуться и победить. Девушка 2,5 года занималась вокалом и готова снова попробовать силы, пишет ТСН.

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"Я буду рвать и метать, чтобы еще раз вернуться на этот проект", – заявила Варвара.

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