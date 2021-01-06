Детям нужно позволить поскучать - ученые

Если дети грустят, то начинают думать, чем заняться и тогда активизируется процесс мышления. Фото: pixabay

Ученые исследовали поведение детей от 6 до 8 лет из разных семей и объединили их в три группы.

Кто-то из них смотрел дома 4 телевизионные каналы, другие - 1 канал, а у трети телевизора не было. За детьми наблюдали, когда семьи получили доступ к телевидению впервые, а через 2 года исследования повторили, пишет 4mamas.

Далее эксперимент показал, что дети без телевидения получили значительно больше баллов на тестах, чем другие. Они имели лучшее мышления и фантазию. По крайней мере пока не получили телевизор. Тогда их навыки снизились до уровня других детей.

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Когда ребенок смотрит телевизор, то становится обеспокоенним, в его воображении появляются страшные картины. Он может стать раздражительным или замыкается в себе.

Некоторые вспоминают, что скукота была важной в детстве. Если дети грустят, то начинают думать, чем заняться и тогда активизируется процесс мышления. Ребенку следует помочь с этим, положить на видное место пластилин, краски, карандаши, цветную бумагу, клей. В основном ребенок начнет творить, и может получить похвалу от родителей.

Время для себя также важно для детей. Так они могут "отключиться" от внешнего мира, погрузиться в свой внутренний мир, помечтать, по-детски "проработать" собственные мысли и знания, открыть для себя личные интересы и предпочтения. Дайте возможность ребенку просто поскучать. Родители часто чувствуют себя виноватыми, если дети жалуются на скуку. Однако следует рассматривать скукоту как "возможность", а не "дефицит эмоций". Она помогает научиться быть сдержанными. Если что-то не удается с первого раза, у ребенка возникает желание попробовать еще раз. Стимулируя развитие таких способностей, родители научат детей ценностей, необходимых в течение всей жизни.

Если малыш с раннего возраста готов к детскому саду, то это может привести к более высоким оценкам в школе, уменьшению отставания в учебе и даже влияет на качество здоровья и образ жизни. Такие выводы сделали канадские исследователи и опубликовали их в официальном журнале Американской академии педиатрии, передает "Українська правда".