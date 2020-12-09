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Как детский сад влияет на ребенка в будущем

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Как детский сад влияет на ребенка в будущем
Исследование предполагает, что успех ребенка в саду может помочь обществу в сокращении безработицы, употреблении психоактивных веществ и преступного поведения. Фото: pixabay

Если малыш с раннего возраста готов к детскому саду, то это может привести к более высоким оценкам в школе, уменьшению отставания в учебе и даже влияет на качество здоровья и образ жизни.

Такие выводы сделали канадские исследователи и опубликовали их в официальном журнале Американской академии педиатрии, передает "Українська правда".

Исследование предполагает, что успех ребенка в саду может помочь обществу в сокращении безработицы, употреблении психоактивных веществ и преступного поведения. Ученые проанализировали степень привлечения 966 канадских детей в возрасте от 5 до 17 лет. Ученые анализировали: академические оценки, социализацию в школе, тревогу, чувствительность, употребление психоактивных веществ, физическую активность, а также рост и вес.

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"Когда мы взрослые, наши привычки и распорядок дня закрепляется в нашем мозгу, и очень сложно что-то изменить", - говорит Илан Шапиро, специалист Американской академии педиатрии.

Если в саду ребенок проявляет математические навыки, то это будет способствовать улучшению его оценок в средней школе. Также за развитием словарного запаса в саду можно предположить более низкую тревожную чувствительность. Участие в коллективе в детском саду давало канадским детям лучшие оценки в школе, снижение уровня отсеивания, меньший риск потребления психоактивных веществ и большую вовлеченность в физической активности. Занятость в детском саду также была связана с 65% снижение вероятности того, что ребенок наберет лишний вес до 17 лет.

"Ранняя готовность в детстве предусматривает защитное преимущество в случае наступления взрослой жизни", - пишут исследователи.

Иногда страх и тревога родителей за ребенка переходит в гиперопеку и постоянный контроль. Это может иметь негативные последствия как для родителей, так и для детей, пишет tochka.net.На самом деле, родительская тревожность - это тревожность не за ребенка, а за себя. Нужно отпускать ребенка в свободное плавание, и нельзя его зафиксировать рядом. Следует понимать, что в первую очередь комфортно контролировать ребенка - родителям.

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