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понедельник, 05 июля 2021 15:05

Что не надо запрещать ребенку: шесть правил

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Что не надо запрещать ребенку: шесть правил
Ребенку наоборот надо позволять петь, смеяться, бегать, прыгать, плакать, обижаться. Фото: pixabay

Родители нередко ограничивают ребенка и устанавливают определенные правила и строгие запреты.

Это вредит развитию малыша и не дает познавать мир, пишет 4mamas.

Один из запретов - выпускать эмоции. Ребенку наоборот надо позволять петь, смеяться, бегать, прыгать, плакать, обижаться. Благодаря этим проявлениям он учится их контролировать.

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Играть на площадке со спортивными комплексами также следует позволить. Для ребенка это интереснее, чем в безопасной песочнице. Лучше показать как играть, чтобы не получить травму, быть рядом и поддерживать.

У детей часто бывает искреннее желание помочь что-то сделать. При этом родители его обесценивают и говорят, что справятся сами. Так делать неправильно. Возможно, первые попытки помощи будут неумелыми, но его надо похвалить за усилия и позволить помочь.

Также следует позволить иметь собственный выбор. Если он не уместен, то привести аргументы и объяснить, почему так. Фразы "Потому что я так сказала" - не достаточно.

Игра с водой относится к тем забавам, которые надо разрешить. Ребенок получает много эмоций от этого.

Что касается еды, то не надо заставлять ребенка есть все до последней крошки. Пища должна быть в удовольствие. Ребенок сам понимает, сколько ему нужно, чтобы наесться.

Существуют качества, которые в процессе воспитания ребенка могут развить только родители. Одна из них - умение искать информацию. Это не значит, что когда ребенок спрашивает о многом в детстве, то ее надо отправлять искать ответы самостоятельно. Ей стоит отвечать, но с определённого возраста учить и собственным поискам. Это особенно актуально, когда есть свободный доступ к интернету.

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