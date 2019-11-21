 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 603
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 738
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
22 Просмотров: 4788
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1908
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1746
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11601
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1557
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
6
6
14
4
4
10-летний ребенок за 10 месяцев получила бакалаврскую степень университета
10-летний ребенок за 10 месяцев получила бакалаврскую степень университета
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Монатик очаровал сеть снимками с сыновьями
Монатик очаровал сеть снимками с сыновьями
Лилия Подкопаева стала матерью в третий раз: первые фото новорожденного ребенка
Лилия Подкопаева стала матерью в третий раз: первые фото новорожденного ребенка
Видео
Все видео
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Юный волк: 5-летний фанат перепел легендарный трек Винника
Юный волк: 5-летний фанат перепел легендарный трек Винника
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
Иван Дорн впервые показал 5-летнюю дочь публике
Иван Дорн впервые показал 5-летнюю дочь публике
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
22 Просмотров: 4788
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1908
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1188
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1170
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 162
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 02:25

10-летний ребенок за 10 месяцев получила бакалаврскую степень университета
6

  Комментировать

Вне учебного заведения Симонс - обычный ребенок
Фото: instagram.com/laurent_simons/
Вне учебного заведения Симонс - обычный ребенок
Вне учебного заведения Симонс - обычный ребенок
Вне учебного заведения Симонс - обычный ребенок
Вне учебного заведения Симонс - обычный ребенок

9-летний бельгиец Лоран Симонс, живущий в Нидерландах, в декабре получит степень бакалавра в Техническом университете Эйндховена.

Мальчик начал обучение на факультете электротехники в марте этого года, когда ему было еще 8. Курс, рассчитанный на три года, ребёнок закончит за 10 месяцев, пишет Вirdinflight.

Лучшие университеты мира предлагают вундеркинду получать образование у них. Родители Симонса не раскрывают, какой вуз он выберет. Сам Лоран говорит, что хочет продолжить изучение электротехники -получить кандидатскую степень - и параллельно учиться медицине. Мальчик в будущем хочет заниматься созданием искусственных органов. У его дедушки и бабушки - болезни сердца.

"Я бы хотел помогать таким людям, как они", - рассказал Лоран.

Родители мальчика долго не верили, что их ребенок - вундеркинд. Лидия и Александр Симонс - врачи. Работали в Нидерландах. Лорана воспитывали бабушка и дедушка в Бельгии.

"Его бабушка и дедушка всегда говорили нам, что он очень особенный. Сперва мы думали, что они его принимают слишком всерьез", - рассказал отец мальчика.

Потом родители Лорана убедились в его способности "впитывать знания, как губка". Уровень IQ юного гения - 145.

"Способности Лорана к "поглощению" очень высоки. Это означает, что все происходит гораздо быстрее и мы можем охватить гораздо больше материала за короткий промежуток времени", - отметил академический наставник мальчика - профессор интегрированной электроники в Техническом университете Эйндховена Петер Балтус.

Он добавил, что занятия с Лораном приносят ему много удовольствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестры Михайловы импровизируют джаз на "не девичьих инструментах"

Вне учебного заведения Симонс - обычный ребенок. Ему нравится играть в Fortnite и Minecraft, смотреть сериалы на Netflix и вести инстаграм. На момент публикации текста у профиля мальчика было 37 тыс. подписчиков. Несмотря на восхищение окружающих, сам Лоран считает себя ленивым - потому что он не любит заниматься спортом.

Сергей Гоюк собирает кубик Рубика за 12 секунд. Он один из самых молодых в Украине собирателей кубика Рубика на скорость.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «10-летний ребенок за 10 месяцев получила бакалаврскую степень университета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 15012
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 12213
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 4 Просмотров: 11990
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 10755
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 Просмотров: 9531
Дети
Минобразования откроет еще 100 детсадов и устранит туда очереди
Минобразования откроет еще 100 детсадов и устранит туда очереди Просмотров: 99
"Хотим, чтобы наши дети умели говорить" - как поощрить ребенка к чтению
"Хотим, чтобы наши дети умели говорить" - как поощрить ребенка к чтению
8
 Просмотров: 72
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
6
 Просмотров: 720
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 98958
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
 Просмотров: 3078
Больше всего комментируют
22
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
7
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
7
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
Голосов: 340
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua