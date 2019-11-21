10-летний ребенок за 10 месяцев получила бакалаврскую степень университета

Фото: instagram.com/laurent_simons/

9-летний бельгиец Лоран Симонс, живущий в Нидерландах, в декабре получит степень бакалавра в Техническом университете Эйндховена.

Мальчик начал обучение на факультете электротехники в марте этого года, когда ему было еще 8. Курс, рассчитанный на три года, ребёнок закончит за 10 месяцев, пишет Вirdinflight.

Лучшие университеты мира предлагают вундеркинду получать образование у них. Родители Симонса не раскрывают, какой вуз он выберет. Сам Лоран говорит, что хочет продолжить изучение электротехники -получить кандидатскую степень - и параллельно учиться медицине. Мальчик в будущем хочет заниматься созданием искусственных органов. У его дедушки и бабушки - болезни сердца.

"Я бы хотел помогать таким людям, как они", - рассказал Лоран.

Родители мальчика долго не верили, что их ребенок - вундеркинд. Лидия и Александр Симонс - врачи. Работали в Нидерландах. Лорана воспитывали бабушка и дедушка в Бельгии.

"Его бабушка и дедушка всегда говорили нам, что он очень особенный. Сперва мы думали, что они его принимают слишком всерьез", - рассказал отец мальчика.

Потом родители Лорана убедились в его способности "впитывать знания, как губка". Уровень IQ юного гения - 145.

"Способности Лорана к "поглощению" очень высоки. Это означает, что все происходит гораздо быстрее и мы можем охватить гораздо больше материала за короткий промежуток времени", - отметил академический наставник мальчика - профессор интегрированной электроники в Техническом университете Эйндховена Петер Балтус.

Он добавил, что занятия с Лораном приносят ему много удовольствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестры Михайловы импровизируют джаз на "не девичьих инструментах"

Вне учебного заведения Симонс - обычный ребенок. Ему нравится играть в Fortnite и Minecraft, смотреть сериалы на Netflix и вести инстаграм. На момент публикации текста у профиля мальчика было 37 тыс. подписчиков. Несмотря на восхищение окружающих, сам Лоран считает себя ленивым - потому что он не любит заниматься спортом.

Сергей Гоюк собирает кубик Рубика за 12 секунд. Он один из самых молодых в Украине собирателей кубика Рубика на скорость.