Звезды "Секса в большом городе" появились в роскошных образах на премьере продолжения сериала

В Нью-Йорке прошел премьерный показ новых серий продолжения культового сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That ("И просто так"). На мероприятии побывали не только исполнительницы главных ролей, но и снявшиеся в новых эпизодах актеры.

Сара Джессика Паркер предстала перед камерами с мужем Мэттью Бродериком и их сыном Джеймсом. Для премьеры выбрала пышное платье от Oscar de la Renta. Синтия Никсон позировала в ярком оранжевом платье от Christopher John Rogers. А Кристин Дэвис выгуляла эффектное платье темно-синего цвета Jason Wu.

Как прошел вечер премьеры, смотрите в фото-подборке Gazeta.ua.

Фото: Reuters

Снять сиквел решили еще в 2014 году, но сюжет должен был быть другим. Сейчас же сценаристы описали новый период в жизни героинь - в эпоху коронавируса, новых социальных сетей и материнства. В сети уже появились первые фотографии со съемочной площадки. На них воссоединились неизменно стильные героини Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс.