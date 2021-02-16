Звезды, которые прибегали к пластическим операциям: фото до и после

Внучка президента Украины Виктора Ющенко Доменика призналась, что увеличивала губы.

20-летняя родственница президента недавно выступала на "слепых прослушиваний" вокального шоу. Женщина рассказала о том, естественной ли является ее красота, для программы "Світське життя".

"Если говорить откровенно, я только 1 раз в жизни делала инъекцию в губы, и это было примерно 3 года назад. Это было очень-очень мало, но я не ожидала, что оно настолько долго у меня останется. Как и все девушки, мои подруги, мои сверстники - я попробовала, и я не могу сказать, что я об этом жалею, и я этим довольна. Я попробовала и для себя сделала вывод, что это не моя история, я не хочу больше", - отметила Доменика.

Gazeta.ua сделала подборку знаменитостей, которые прибегали к пластике.

Фото: nstagram.com/domenika_yushchenko

Певицу 50-летнюю Ирину Билык поклонники упрекают в неудачных пластических операций. Она изменила внешность до неузнаваемости. Раскрывать секреты своих перевоплощений не спешит.

Голливудская актриса 34-летняя Меган Фокс имела натуральную красоту. Впоследствии знаменитость сделала пластику скул, носа и увеличила губы.

Итальянский дизайнер 65-летняя Донателла Версаче перенесла значительное количество пластических операций. Более 20 лет назад она имела натуральные пышные губы.

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Американская модель и звезда реалити Ким Кардашьян стала популярной благодаря увеличению ее ягодиц. Также светская львица прибегала к ринопластике, изменения формы лица и увеличение груди.

Не все знаменитости имеют идеальную внешность. Некоторые селебрити доказывают, что приятные черты лица это не залог популярности.