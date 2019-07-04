 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 99
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1630
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 4104
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 243
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2880
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1953
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1755
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3565
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2484
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Фото
Все фото
4
5
4
3
4
Джонни Депп вызвал в суд Илона Маска
Джонни Депп вызвал в суд Илона Маска
Миллионы на пластику и врожденные болезни: показали ТОП-5 звёзд с нестандартной внешностью
Миллионы на пластику и врожденные болезни: показали ТОП-5 звёзд с нестандартной внешностью
&quot;Поживу дна&quot; - 55-летняя Лолита бросила мужа
"Поживу дна" - 55-летняя Лолита бросила мужа
Клятвы и жгучие танцы: как прошла свадьба Тодоренко и Топалова
Клятвы и жгучие танцы: как прошла свадьба Тодоренко и Топалова
&quot;Всё равно: выживешь ты или умрешь&quot; - принцесса сбежала от арабского шейха
"Всё равно: выживешь ты или умрешь" - принцесса сбежала от арабского шейха
Видео
Все видео
Хедлайнер Atlas Weekend A$AP Rocky попал в тюрьму
Хедлайнер Atlas Weekend A$AP Rocky попал в тюрьму
Прикрывалась руками: Эмили Ратаковски засветила безупречную фигуру
Прикрывалась руками: Эмили Ратаковски засветила безупречную фигуру
Звезды присоединились к новому боевому флешмобу
Звезды присоединились к новому боевому флешмобу
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1089
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 531
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1746
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1728
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 81
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
четверг, 04 июля 2019 18:25

Миллионы на пластику и врожденные болезни: показали ТОП-5 звёзд с нестандартной внешностью
5

  Комментировать

Мэрилин Мэнсон любит пользоваться гримом и нестандартно выглядеть
Фото: argumenti.ru
Жаклин Вайлдштейн потратила миллионы долларов, чтобы выглядеть как женщина-кошка
Майкл Берриман стал актером из-за болезни кожи и придатков
Марти Фельдман имел выпученные глаза из-за гиперактивности щитовидной железы
Донателла Версаче начала делать пластические операции с 2002 года, до этого она 18 лет употребляла кокаин

Не все знаменитости имеют идеальную внешность. Некоторые селебрити доказывают, что приятные черты лица это не залог популярности.

Gazeta.ua представляет ТОП-5 знаменитостей с нестандартной внешностью.

1. Мэрилин Мэнсон - американский рок-музыкант и лидер группы Marilyn Manson. Его сценическое имя сформировано от имени актрисы Мэрилин Монро и серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Все тело музыканта в татуировках - черепах, костях, демонах и насекомых. Человек пользуется гримом. Его любимая косметика это черная подводка для глаз.

2. Жаклин Вайлдштейн - светская львица, более известная как женщина с внешностью кошки. Женщина потратила несколько миллионов долларов на пластические операции. Первое хирургическое вмешательство было на 30-летие Жаклин, после того как она увидела у себя под глазами несколько морщин. Женщина "совершенствовала" свою внешность для мужа миллионера. Она была уверена, что недостаточно красива. Но мужчина все равно ее бросил.

3. Майкл Берриман - 67-летний актер страдает от гипогидротической эктодермальной дисплазии (дефекты зубов, кожи и ее придатков). Майкл начал сниматься в фильмах ужасов и триллерах через свою нестандартную внешность. Ему достаются роли монстров, мутантов и персонажей, которые навевают страх.

4. Марти Фельдман - английский комик и писатель. Человек известный во всем мире через свои выпученные глаза. Он имеет такую особенность через гиперактивность щитовидной железы. Он написал сценарии к 25 фильмам и сам снимался в фильмах.

5. Донателла Версаче - 60-летняя модельерка модного дома Versace. Женщина начала менять внешность с помощью пластической хирургии с 2002 года. 2005-го Версаче призналась, что принимала кокаин в течение 18 лет и прошла курс в реабилитационном центре.

23-летняя украинка Елена Россо сделала несколько пластических операций, которые полностью изменили ее внешность. Женщина оставила Украину и проживает в Копенгагене, Дания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Миллионы на пластику и врожденные болезни: показали ТОП-5 звёзд с нестандартной внешностью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 195004
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 29071
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 28089
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
12
 Просмотров: 13122
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 11894
Знаменитости
Джонни Депп вызвал в суд Илона Маска
Джонни Депп вызвал в суд Илона Маска
4
 Просмотров: 207
Студия Marvel хочет создать супергероя с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Студия Marvel хочет создать супергероя с нетрадиционной сексуальной ориентацией Просмотров: 135
Песни грузинской певицы удалили с "Яндекс.Музыка" и "Вконтакте"
Песни грузинской певицы удалили с "Яндекс.Музыка" и "Вконтакте" Просмотров: 198
"Поживу дна" - 55-летняя Лолита бросила мужа
"Поживу дна" - 55-летняя Лолита бросила мужа
4
 Просмотров: 2367
Клятвы и жгучие танцы: как прошла свадьба Тодоренко и Топалова
Клятвы и жгучие танцы: как прошла свадьба Тодоренко и Топалова
3
 Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
12
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
11
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
9
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 35922
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua