Миллионы на пластику и врожденные болезни: показали ТОП-5 звёзд с нестандартной внешностью

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Не все знаменитости имеют идеальную внешность. Некоторые селебрити доказывают, что приятные черты лица это не залог популярности.

Gazeta.ua представляет ТОП-5 знаменитостей с нестандартной внешностью.

1. Мэрилин Мэнсон - американский рок-музыкант и лидер группы Marilyn Manson. Его сценическое имя сформировано от имени актрисы Мэрилин Монро и серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Все тело музыканта в татуировках - черепах, костях, демонах и насекомых. Человек пользуется гримом. Его любимая косметика это черная подводка для глаз.

2. Жаклин Вайлдштейн - светская львица, более известная как женщина с внешностью кошки. Женщина потратила несколько миллионов долларов на пластические операции. Первое хирургическое вмешательство было на 30-летие Жаклин, после того как она увидела у себя под глазами несколько морщин. Женщина "совершенствовала" свою внешность для мужа миллионера. Она была уверена, что недостаточно красива. Но мужчина все равно ее бросил.

3. Майкл Берриман - 67-летний актер страдает от гипогидротической эктодермальной дисплазии (дефекты зубов, кожи и ее придатков). Майкл начал сниматься в фильмах ужасов и триллерах через свою нестандартную внешность. Ему достаются роли монстров, мутантов и персонажей, которые навевают страх.

4. Марти Фельдман - английский комик и писатель. Человек известный во всем мире через свои выпученные глаза. Он имеет такую особенность через гиперактивность щитовидной железы. Он написал сценарии к 25 фильмам и сам снимался в фильмах.

5. Донателла Версаче - 60-летняя модельерка модного дома Versace. Женщина начала менять внешность с помощью пластической хирургии с 2002 года. 2005-го Версаче призналась, что принимала кокаин в течение 18 лет и прошла курс в реабилитационном центре.

23-летняя украинка Елена Россо сделала несколько пластических операций, которые полностью изменили ее внешность. Женщина оставила Украину и проживает в Копенгагене, Дания.