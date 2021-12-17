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пятница, 17 декабря 2021 11:39

Звезду "Секса в большом городе" обвиняют в изнасилованиях

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Американскую кинозвезду 67-летнего Криса Нота, известного благодаря роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в сексуальном насилии.

Две женщины, для которых выбрали псевдонимы Зои и Лили, рассказали The Hollywood Reporter собственные истории по отдельности, с разницей в несколько месяцев и не знают друг друга. Первый случай якобы произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году, а второй - в Нью-Йорке в 2015-м. Настоящих имен 40-летней Зои и 31-летней Лили не раскрывают.

Автор: Reuters
  Американского актера Криса Нота обвинили в изнасилованиях
Американского актера Криса Нота обвинили в изнасилованиях

Зои рассказала, что в 22 года работала в фирме, где постоянно встречаются звезды.

"Он проходил мимо моего стола и флиртовал со мной. Он каким-то образом получил мой номер и оставлял сообщения на рабочем телефоне. Мой босс сказал: "Мистер Биг оставляет сообщение на твоей голосовой почте". Однажды он пригласил меня в здание в Западном Голливуде, где была его квартира, где можно было купаться в бассейне", - сказала она.

По словам женщины, Нот якобы поцеловал ее. Это не испугало Зои. Затем, как рассказала она, актер притянул ее к себе, подвел к кровати, снял с нее шорты и плавки и изнасиловал. После этого Зои попала в отделение неотложной помощи. Там ей посоветовали обратиться за психологической помощью для жертв сексуального насилия.

Другой случай произошел с Лили в Нью-Йорке. Тогда женщина работала официанткой в ​​ночном клубе. По ее словам, Нот якобы пригласил ее на ужин. Свидание они продолжили в его квартире.

"Он пытался со мной поцеловаться. А потом следующее, что я помню, он стянул штаны", - рассказала она.

Женщина добавила, что уже тогда Нот был женат на актрисе Таре Уилсон.

"Он сказал, что брак - это фикция. Он занимался сексом со мной, я стояла к нему спиной в кресле. Мы были перед зеркалом. Я плакала, когда это произошло. Я пошла в ванную и надела юбку. Чувствовала себя ужасно. Полностью раздавлена. Все мои мечты об этой звезде, которую я любила годами, исчезли", - добавила Лили.

После того как издание опубликовало сенсационную статью, звезда сериала "Секс в большом городе" официально заявил, что секс произошел по взаимному согласию.

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"Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетия назад, категорически ошибочны. Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад. "Нет" всегда означает "нет" - это черта, которую я не преступал. Встречи были по обоюдному согласию. Не знаю, почему они всплывают сейчас, но знаю одно: я не насиловал этих женщин", - сказал он.

Украинского актера и преподавателя университета им. Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко обвиняют в изнасиловании. Это заявление сделала бывшая абитуриентка Мария Смирнова-Матрос.

17-летней она не обратилась в полицию, потому что не хотела начинать публичный скандал. Сейчас, когда о домогательствах Талашко заговорили десятки жертв, она решилась рассказать правду.

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Дата
17
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