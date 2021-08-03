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вторник, 03 августа 2021 16:55

Звездный отдых: как Осадчая, Полякова и Остапчук проводят отпуск
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Певица Настя Каменских радует поклонников пикантными фото с отдыха в Хорватии. Звезда отправилась в отпуск с мужем Алексеем Потапенко и его сыном Андреем, а также с лучшей подругой Анной Андрийчук и мамой Лидией.

"Отпуск для нас - это не просто выспаться, накупаться, объесться и удивиться новым местам. Это возможность насладиться друг другом, когда никуда не спешишь, счастлив и максимально расслаблен. Всем посылаю наилучшие вибрации", - поделилась NK в Instagram.

Звезда часто показывает, как проводит отдых на яхте в компании любимого, мамы и друзей. Также вместе с экс-женой Позитива Андрийчук публикует жаркие снимки, на которых щеголяет фигурой в бикини.

На каких курортах отдыхают знаменитости, подготовила Gazeta.ua.

Телеведущая Екатерина Осадчая, которая сейчас беременна, делится нежными фото с турецкого отдыха. Женщина улетела с мужем Юрием Горбуновым. Супруги взяли с собой и общего сына Ивана.

Осадчая делится пляжными фото. На снимках предстает в монолитных купальниках, которые удачно подчеркивают беременный живот.

Артистка Настя Каменских отдыхает в Хорватии вместе с мужем Алексеем Потапенко и его сыном Андреем, а также с лучшей подругой Анной Андрийчук и мамой Лидией
Фото: instagram.com/kamenskux
Ведущая Екатерина Осадчая, которая сейчас беременна, делится нежными фото с турецкого отдыха. Женщина улетела вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская вместе с мужем Димитаром Стойчев и детьми отдыхала в Греции
Певица Оля Полякова отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Марией. Они отдыхают во французском городе Ницца
Ведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной отдыхал в Черногории

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская с мужем Димитаром Стойчевым и детьми отдыхала в Греции на берегу Эгейского моря. Звезда провела на острове Тасос 12 дней. Двойняшки артистки - Дмитрий и Екатерина - получили максимум удовольствия от отдыха.

Бужинская часто показывала семейные образы: она с родными появлялась то в сиреневых купальниках, то в костюмах с арбузным и ананасовым принтом.

Певица Оля Полякова отправилась на отдых со старшей дочерью Марией. Они отдыхают во французском городе Ницца, откуда и делятся пикантными фото.

Остановились у подруги исполнительницы - российского кулинарного блогера Ники Белоцерковской. Артистка делилась с фанами, как позировала в бикини на Лазурном побережье.

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Ведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной отдыхал в Черногории. Они устроили недельный романтический отпуск. Жили в отеле на побережье Адриатического моря в городе Котор. Пара арендовала авто и путешествовала по стране. А еще отдыхали на яхте и наслаждались местной кухней.

Во время отпуска сложно соблюдать режим питания. Поэтому люди, как правило, набирают лишний вес. Есть несколько советов, чтобы этого не произошло. Для начала стоит научиться разделять приемы пищи и понять, который должен быть наиболее сытным. Благодаря этому человек не проголодается раньше времени. Лучше сделать сытным завтрак, а на ужин выбрать что-то легкое - белок и овощи.

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