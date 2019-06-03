Звездные супруги прервали свой медовый месяц

Потап и Настя Каменских были вынуждены прервать медовый месяц из-за концертов.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщил Потап, на них с Настей ждет работа, и теперь они отправляются каждый по своим делам.

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Автор: tsn.ua Счастливые молодые Потап и Настя Каменских

"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с группой MOZGI, а Настя Каменских - на свои концерты!" - рассказал продюсер.

На свадьбу пригласили несколько сотен гостей, среди которых звезды шоу-бизнеса. СМИ не приглашали.