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понедельник, 03 июня 2019 11:31

Звездные супруги прервали свой медовый месяц

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Потап и Настя Каменских были вынуждены прервать медовый месяц из-за концертов.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщил Потап, на них с Настей ждет работа, и теперь они отправляются каждый по своим делам.

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Автор: tsn.ua
  Счастливые молодые Потап и Настя Каменских
Счастливые молодые Потап и Настя Каменских

"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с группой MOZGI, а Настя Каменских - на свои концерты!" - рассказал продюсер.

На свадьбу пригласили несколько сотен гостей, среди которых звезды шоу-бизнеса. СМИ не приглашали.

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Дата
03
июня

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