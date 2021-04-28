Звездные диеты: Каменских, Могилевская и Джамала поделились секретами

Исполнительница Тоня Матвиенко призналась, что за год набрала 7 кг. Теперь звезда активно занимается похудением.

"Стараюсь много ходить пешком. Хочется похудеть и хорошо выглядеть. Я и на диету села, потому что за год набрала 7 килограммов. Утром выпиваю стакан теплой воды с лимоном. А потом начинаю есть. Моя диета такая, что надо есть каждые 2-3 часа. Порции же должны быть маленькие - по 100-150 граммов, а пища полезной. Картофеля я вообще не ем. Избегаю и сладкого, мучного", - рассказала артистка в интервью для издания "Факты".

Матвиенко также поделилась своим рационом.

"На завтрак может быть яйцо и помидор. Перекус - печеное яблоко или апельсин. Иногда даже мороженое себе могу позволить. Прекращаю есть в 18:00. Кроме того, стала обращать внимание на сон. Раньше я ложилась спать после 00:00. А надо до полуночи", - добавила она.

Gazeta.ua собрала, каких диет придерживаются украинские знаменитости.

Певица Наталья Могилевская рассказала, что она - вегетарианка. Основу ее рациона составляют каши, овощи, фрукты, орехи, семена и травы. Также она придерживается интервального голодания.

"Мой вариант - это полный отказ от пищи на 16 часов и 8 часов, когда есть можно. Интервал можно выбрать самостоятельно - с 11:00 до 19:00 или с 08:00 до 16:00", - поделилась знаменитость в сети.

Завтракает Могилевская чиа с ягодами и гречневым молоком, обедает овощным рагу и салатом с горчично-медовым соусом или вегетарианским борщом с карпатским грибами и бездрожжевой гренкой из семян, маслом гхи и черной солью. На ужин готовит салат с бобовыми и орехами, который заправляет соусом. Летом любит есть ягоды, клубнику и малину.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Артистка Джамала в середине января поставила себе цель похудеть на 10 кг. В конце марта певица делилась с подписчиками, что уже сбросила 6 кг. В ее рационе преобладают цельнозерновые каши, овощи, фрукты, суп овощной, мясо птицы и рыба. Звезда питается пять раз в день.

Ведущая и певица Ольга Цибульская в одном из интервью подчеркивала, что ни при каких условиях не ест и не пьет после 19:00. Она не ест блюда из картофеля, а в салат вместо масла добавляет сметану. Также артистка устраивает дважды в неделю монодень: на завтрак, обед и ужин - принимает один продукт. Она обычно выбирает сырую тыкву, овощное рагу или сыр.

Исполнительница Настя Каменских, также известная как NK, поразила похудением на 20 кг несколько лет назад. Она делилась своими секретами в сети. Звезда отмечала, что в день должно быть два приема углеводов, а в целом должно быть пятиразовое питание. На обед можно съесть отварную курицу или гриль. Еще важно употреблять клетчатку: например, салаты из овощей.

Артистка исключила из рациона сладости, позволяет себе иногда только чизкейк. Также она устраивает разгрузочные дни.

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"Это нужно делать один раз в неделю, желательно, когда отдыхаешь. Отвариваешь шесть яиц и покупаешь три грейпфрута. Встаешь в 07:00-08:00, съедаешь два отварных белка, а через 2 часа - грейпфрут. Затем снова через 2 часа ешь два белка и снова грейпфрут, и снова два белка и грейпфрут. И конечно, много воды. Кофе или чай пить нельзя", - отметила певица.

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