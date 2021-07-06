Звездные дети: превзойдут ли потомки известных родителей

Актриса 56-летняя Моника Беллуччи и ее дочь 16-летняя Дева Кассель украсили обложку июльского номера итальянского Vogue. Почти одинаковые прически и макияж только подчеркнули их сходство. Однако поклонники отметили непревзойденную красоту Девы и пророчат ей не меньший успех, чем ее звездной матери.

Автор: instagram.com/monicabellucciofficiel Актриса Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь Дева Кассель очень похожи

Конечно, выйти из тени известных родителей достаточно сложно, но немало звездных детей уже ярко заявили о себе и не собираются оставаться на месте. О них читайте в подборке Gazeta.ua.

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер уже давно покоряет звездный Олимп. Девушка играет в кино с семи лет. На ее счету участие в 18 фильмах. Также Румер Уиллис была признана Мисс Золотой Глобус 2008.

Автор: instagram.com/rumerwillis Актриса Румер Уиллис очаровывает красотой многочисленных поклонников

Старшую дочь певицы Оли Поляковой, 16-летнюю Марию, называют точной копией звездной матери. Однако девушка и сама активная и целеустремленная. Она ведет собственный блог в Instagram и снимается в фотосессиях для глянца. Кроме этого, Мария зарабатывает на рекламных контрактах. Но все же иногда подписчики критикуют ее за слишком откровенные снимки в купальниках.

Автор: instagram.com/mashapolyakova Марию Полякову называют точной копией мамы

Дочь звезды "Квартала 95" Елены Кравец 18-летняя Мария, также внешне похожа с матерью. Красавица пробует себя в роли модели и уже имеет первых поклонников. Также Мария достаточно самостоятельная девушка - с 16 лет решила жить отдельно от родителей.

Автор: instagram.com/ maarriill Трудно не заметить внешнее сходство Марии Кравец с ее мамой - актрисой студии «Квартал 95» Еленой

Поражает своей красотой и внучка украинской певицы Софии Ротару - модель 20-летняя Соня Евдокименко. Девушка с подросткового возраста участвует в модных показах и украшает обложки глянца. Также Соня пробует себя как певица.

Автор: instagram.com/iamsofiaeve Модель Соня Евдокименко захватывает стильными образами

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Родителям, воспитывающим девушек, не стоит делать определенных вещей. Нельзя постоянно критиковать внешность девочки. Ведь часто акцентируя на фигуре, недостатках, вы унижаете ребенка.