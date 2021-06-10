Принципы, которых следует избавиться в воспитании девочки

Если же показывать плохое отношение ко всем мужчинам вообще, тогда девочка будет негативно к ним относиться, бояться контактировать. Фото: pixabay

Родителям, воспитывающим девочек, не стоит делать некоторых вещей.

Одной из них является навязывание своего мнения, пишет "Наша мама".

Например, когда они заплетают ей бантики и одевают в платье. Хотя на самом деле ребенок любит спортивный стиль, потому что ей так удобно.

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Не следует постоянно критиковать внешность девочки. Ведь часто акцентируют внимание на фигуре, ее недостатках, чем унижают ребенка.

Чрезмерно опекать также не стоит. Если указывать, с кем дружить, куда ходить, чего не делать, контролировать телефон, то такие действия отдаляют ребенка от родителей. Возникает ощущение недоверия. Тогда во взрослом возрасте она не сможет решать ничего самостоятельно.

Осуждать поведение отца - еще одно табу. Нельзя обвинять, оскорблять его в присутствии дочери. Указывать девочке, что ее недостатки - это его гены. У ребенка будет ухудшаться самооценка.

Если же показывать плохое отношение ко всем мужчинам вообще, тогда девочка будет негативно к ним относиться, бояться контактировать.

Травмы детства существенно влияют на дальнейшую жизнь человека. Дети, чьи родители пережили стресс в детстве, в два раза чаще страдают от недостатка внимания и являются гиперактивными. Риск проблем с психическим здоровьем у таких детей вырастает в четыре раза. Больше всего в такой ситуации влияет стресс, который перенесла в детстве мать, а не отец.